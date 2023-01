Un altro domani/ Anticipazioni 27 gennaio: Julia e Mario parlano di Carmen…

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 gennaio, ci dicono che Sergio sta cercando un modo per farsi perdonare da Julia. L’aver letto il diario di Carmen ha fatto infuriare (e non poco) la nostra protagonista, perché in quelle pagine è raccolto il passato di sua nonna. Un diario che lei conserva gelosamente e che impedisce a chiunque di leggere. Pertanto, Sergio chiede aiuto a Elena per organizzare una spettacolare festa di compleanno per la sua ragazza. Elena, però, si rifiuta di partecipare a tutto ciò che ha a che fare con Sergio. Inoltre, è onesta con lui, facendogli sapere che, in questo modo, non porrà fine a quei problemi che ha con Julia. L’imprenditrice, da parte sua, è sempre più confusa sulla relazione con lui e non sa come comportarsi. Durante una chiacchierata con Mario, quest’ultimo le suggerisce di guardare nel suo passato. I due si ritrovano quindi a parlare di Carmen e della sua vita in Guinea…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi ci dicono inoltre che Erik e Olga finalmente si parlano e la donna non può che esserne felice. Inoltre, il nipote di Tirso ha seguito il consiglio di Chloe, quindi si decide di andare a vedere suo padre in prigione. Tuttavia, la ragazza non immagina la richiesta che gli farà il giovane, quando le chiederà di accompagnarlo. Per Chloe è un passo molto importante. Quale sarà la sua risposta?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il divorzio dei suoi genitori ha dato molto di cui pensare a Julia che inizia a riflettere molto bene sulla sua relazione con Sergio, arrivando alla conclusione che sia stata una cattiva idea tornare insieme. Inoltre c’è anche il fatto che la giovane imprenditrice continua a sentire una forte attrazione per Tirso, l’amico di sempre, che come non mai le è stato vicino in questo periodo. Julia e Sergio discutono di nuovo quando lui si metterà in testa di organizzarle una festa a sorpresa per il suo trentunesimo compleanno. Infatti il suo fidanzato pensa che la ragazza si sente solo fortemente stressata per via del lavoro e quindi ha solo bisogno di rilassarsi. E invece le cose non stanno affatto così.

La fine della relazione tra Carmen e Victor, i quali hanno così rotto l’impegno matrimoniale, non è stata accolta positivamente da Francisco. Infatti padre e figlia discutono per via di come sono finite le cose con Victor, mentre la perfida Patricia continua a incalzare Carmen affinché trovi un altro marito. Nessuno conosce la verità, ossia che la giovane ama Kiros e gli ha appena proposto di fuggire insieme dalla Guinea – proposta che il domestico ha dovuto rifiutare per via delle minacce e biglietti intimidatori che sta ricevendo.











