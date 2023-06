Un altro domani/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Ventura, ora Carmen ha davvero paura di lui

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 giugno, ci dicono che Tirso ed Erik hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti per provare, in qualche modo, a migliorare il loro rapporto. E i due sembrano finalmente trovare un punto in comune quando si tratta di Olga. In particolare, Erik pare aver cominciato ad accettare il fatto che suo zio si frequenti con sua madre. Ciò li fa avvicinare, cosa che non sta accadendo tra Chloe e Dani visto che sono sempre più distanti. La ragazza è molto delusa dal suo amico perché non le ha detto nulla riguardo il suo essere un ragazzo trans.

Leo e Julia, invece, sono nel classico periodo della loro luna di miele. Tale è la felicità che mostrano che Diana non esita a parlare con lo psicologo per capire quali sono le sue vere intenzioni. Vuole qualcosa di serio con Julia, oppure si sta solo divertendo? Leo è stato molto sincero: vuole prendersi cura di Julia. Quando però riceve una chiamata molto misteriosa sul suo cellulare, qualcosa fa scattare l’allarme. Cosa nasconde?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la presenza di Kiros impedisce agli uomini di Ventura di attaccare Carmen. La giovane, nonostante la serietà dell’accaduto, preferisce non dare nessuna importanza, quindi non vuole nemmeno sentirsi iper protetta dall’amico. Per il momento, Carmen vuole solo continuare la sua vita, come se niente fosse successo. Ma quando Don Francisco riceve qualche informazioni sull’accaduto, Carmen comincia seriamente ad aver paura di Ventura…

Linda, invece, organizza una spettacolare festa di riapertura per i clienti del Río Club, e oltretutto ha un piano affinché funzioni. Tuttavia l’entusiasmo della giovane è destinato a smorzarsi molto presto perché la sua idea geniale le causerà diversi problemi….

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Leo passano la notte insieme e i due sembrano molto uniti. Tale sintonia non passa inosservata, e Tirso comincia un po’ a infastidirsi. Chloe scopre che Dani gli ha mentito, e non capisce perché non le abbia detto nulla quando ha capito di essere un ragazzo trans. Leo poi invita Julia e Diana a iniziare una sessione di terapia insieme affinché madre e figlia riescano ad appianare le loro divergenze, ma è un’impresa ardua.

Carmen comincia a temere non solo per la vita di Victor, ma anche per la sua quando viene aggredita dagli uomini di Ventura. L’intervento fortuito di Kiros impedisce che accada il peggio, ma è chiaro che il potente uomo d’affari deve essere fermato prima che sia troppo tardi. Linda può finalmente gioire poiché il Rio Club è suo!











