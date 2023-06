Un altro domani/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Carmen in pericolo! Qualcuno…

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 giugno, ci dicono che Julia non riesca a credere a quanto è appena accaduto. Si era talmente esaltata all’idea che lei e Leo avessero sintonia, che ora non capisce il motivo per cui lui, dopo la notte passata insieme, se ne sia andato senza neanche salutarla. L’imprenditrice cerca in tutti i modi di capire il comportamento dello psicologo ma, per quanto ci provi, è impossibile. Ne parla con Elena, cercando di capire cosa sia realmente accaduto e se possa aver sbagliato qualcosa. Quando finalmente riesce a comprendere il quadro della situazione, la figlia di Diana ne resta molto sorpresa. È tempo di prendere decisioni prima che sia troppo tardi.

Chloe, invece, ammette di essere ancora molto ferita da Dani. La ragazza non capisce il vero motivo per cui l’amica le ha nascosto questo segreto per tutto questo tempo. Lui, da parte sua, cerca in tutti i modi di parlarle per fare chiarezza, ma lei non gli rende le cose facili. È chiaro che ha bisogno di tempo per metabolizzare l’intera situazione.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 26 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ventura continua ad essere veramente ossessionato da Víctor. Si arriva a un punto tale che non smette di insistere perché il giovane si scusi e, una volta per tutte, torni a casa. Carmen, però, inizia a temere che l’imprenditore voglia andare molto oltre. Sembra che i tuoi sospetti siano più vicini a diventare realtà. La figlia di Don Francisco è in pericolo! Linda ha finalmente realizzato il suo sogno di assumere la direzione del Río Club. La giovane è davvero emozionata ma, nonostante tanta felicità, i primi contraccolpi non tardano a manifestarsi. E infatti la riunione con Don Benigno per la nuova gestione del Rio Club prende una piega inaspettata.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la sintonia tra Leo e Julia aumenta ogni giorno di più, tant’è che i due si lasciano andare a confidenze intime e tra loro scoppia la passione. Intanto lei e sua madre Diana iniziano la loro sessione di terapia insieme. Chi comincia ad essere infastidito di questa alchimia è Tirso. Intanto Chloe trova per caso dei volantini sull’associazione per trans di Dani.

Carmen, dato che suo padre non ha accettato la sua richiesta di assumere Victor, decide di lasciare l’azienda di famiglia per aprire un’ebanisteria tutta sua. Ángel riceve le pressioni della madre affinché soffi a Ventura il suo progetto sul Rio Club. Il ragazzo è indeciso fino all’ultimo perché sa cosa vuol dire mettersi contro il noto e perfido imprenditore. Allo stesso tempo non vuole tradire la fiducia di Linda, che è stata una buona amica per lui, quindi le lancia una proposta: e se si candidassero insieme per la gestione del Rio Club? Patricia scopre che Kiros sta saltando molte ore lavorative in favore dello studio e lo rimprovera.

