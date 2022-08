Un altro domani/ Anticipazioni 29 agosto: Carmen si ribella, Julia riceve un’offerta

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 agosto: un’opportunità per Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 29 agosto rivelano che Sergio va nella bottega di Julia con Leticia, la possibile acquirente dei suoi mobili . Nel momento in cui arrivano, vedono la giovane donna sprofondata in un enorme caos. Nonostante il pasticcio, una delle nuove creazioni di Julia riesce a catturare l’attenzione di Leticia.

María, invece, sta cominciando ad affrontare uno dei grandi dilemmi della sua vita, dal momento che vuole dire a Elena che è un ragazzo trans. Nonostante tutto, la pressione che riceve dalla madre gli fa pensare, ancora una volta, se questo sia il momento giusto per farlo.

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 agosto: Carmen si ribella al padre, non vuole sposarsi con…

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Carmen cerca in tutti i modi di trovare il modo perfetto per far capire a Francisco che non vuole sposare Víctor. La giovane non sa però che quella proposta di matrimonio potrebbe salvare l’azienda di famiglia…

Inés e Ángel continuano a godersi il loro amore in gran segreto, vedendosi di nascosto in libreria. Un giorno, però i due vengono scoperti da Alicia. La ragazza, rendendosi conto della realtà, decide di sparire. Inés e Ángel, nel frattempo, temono che Alicia parli a qualcuno della loro relazione segreta. Quale decisione prenderà la giovane donna?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: grande crisi per Julia

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è colpita da una tremenda crisi a livello personale. Non solo ha deciso di licenziare Ribero, ma è anche riuscita a convincere Elena a dimettersi. Per lo stesso motivo, nonostante Sergio cerchi di aiutarla, sembra che la giovane non riesca a rialzarsi dalla sua crisi. María vuole dire a sua madre di essere un ragazzo trans ma non trova il momento adatto.

Carmen e Víctor scoprono che l’incendio nella fabbrica è stata opera di Francisco. La giovane, però, scopre che suo padre l’ha fatto per soldi. Patricia risolve il disastro, salando la reputazione di Francisco, e scagionando anche Mabalé da ogni accusa. Poi, Francisco confessa a Carmen i suoi guai, dicendole che solo un matrimonio con Victor potrebbe salvare l’azienda dai grossi debiti. La ragazza è contrariata.











