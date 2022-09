Un altro domani/ Anticipazioni 29 settembre: Diana è strana, Mario ha dei sospetti…

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 settembre: Diana si comporta in modo strano…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 settembre, ci dicono che la festa di divorzio di Julia e Sergio prosegue non senza qualche intoppo. Come sappiamo, Tirso ha deciso di non partecipare per non alimentare ancora le dicerie sul nipote Erik – un segreto che Elena ha poi svelato a Julia. Per l’albergatore non è un bel periodo, sia personale che sentimentale, quindi non se la sente proprio di andare alla festa dell’amica. Nonostante sia triste per la sua assenza, Julia si dimostra comunque felice.

Tutti sembrano divertirsi al party, tranne Diana che ha un comportamento molto strano. Mario ha dei sospetti e comincia a pensare che la donna stia nascondendo qualcosa alla figlia. Intanto Cloe e Erik iniziano a interagire, e sembrano andare anche piuttosto d’accordo. La cosa infastidisce Maria che ovviamente vede nel nipote di Tirso un suo rivale in amore.

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 settembre: Victor lascia il lavoro!

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Victor ha ormai preso la sua decisione: lascerà il suo lavoro in fabbrica. Le troppe tensioni tra gli operai e la sua costante presenza lo stanno portando al limite dello stress, e il giovane teme che questo potrebbe creare problemi alla sua storia con Carmen, la quale sta organizzando il matrimonio senza di lui. La ragazza, però, è contraria alla decisione di abbandonare il lavoro, quindi cerca di convincere Victor a non commettere questo passo falso. Non è il momento di lasciare il suo impiego.

Un altro domani: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen, incoraggiata da Don Francisco, non ha altra scelta che iniziare a prepararsi per il matrimonio. Inoltre, vuole che Victor partecipi attivamente, ma lui è sempre più distante. Infatti subentrano alcune complicazioni con un ordine in officina, e quindi Victor deve assentarsi da casa. Inoltre, Kiros mostra un comportamento aggressivo nei confronti di Carmen, perché stanco di ricevere ordini da lei, e questo non può essere più tollerato.

Tirso ha deciso di non partecipare alla festa per il divorzio di Julia (e ciò lo allontanerà sempre più da lei) perché ha ben altro nella testa e parla con Elena. L’albergatore è infatti molto preoccupato per il nipote Erik, che ha rivelato a più persone che suo padre, Jorge, è in carcere per omicidio. In seguito, Elena svelerà anche la verità a Julia: pur restando delusa per il rifiuto dell’amico di partecipare al suo party, la giovane ne comprende la motivazione e lo accetta.

