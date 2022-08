Un altro domani/ Anticipazioni 3 agosto: Kiros, un messaggio cambierà Carmen?

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 agosto 2022: un messaggio di Kiros per Carmen cambia tutto?

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 3 agosto, rivelano che alla fine Tirso si è convinto ad aiutare Julia con i festeggiamenti per il paese. Sergio è messo da parte: voleva rendersi utile, ma non è riuscito a concludere nulla. Dopo essersi reso conto di essere di troppo, medita sulla prospettiva di allontanarsi sia dal paesino e sia da Julia.

Nel corso dell’anniversario del Rio Club, Ines ha una discussione con Angel che la tratta assai freddamente. Al contrario Carmen sembra trovarsi più a suo agio con Victor: i due sembrano essersi riavvicinati, ma questa armonia potrebbe essere spezzata da un messaggio che Kirso vuole far recapitare alla giovane… Un messaggio che potrebbe cambiare del tutto le cose e far capitolare definitivamente Carmen.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen non si arrende, Carmen rifiuta Victor (di nuovo)

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia insiste col voler difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più pittoreschi della Spagna, nonostante alcuni abitanti del paese (tra cui Tirso, che ha rinunciato a partecipare al progetto) non sembrino crederci molto. Comunque sia, Julia si affida a Sergio per poter raggiungere il suo scopo, ma i due hanno diverse discussioni su come procedere e alla fine capiscono di avere visioni differenti. Intanto le continue controversie tra Maria e Cloe si ripercuotono sul lavoro e potrebbero anche danneggiare un ordine importante di Julia per la fabbrica.

Carmen prende la decisione di allontanarsi da Kiros dopo che lui non si è presentato al loro appuntamento; tra i due cresce inaspettatamente la tensione. Victor cerca di conquistare Carmen, ma ottiene l’ennesimo rifiuto e si rende conto che nessun’altra donna lo aveva mai trattato così prima d’ora. Infine, Alicia pensa che Angel le chiederà di rendere ufficiale la loro relazione alla festa per l’anniversario del Rio Club, ma non sarà così.











