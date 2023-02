Un altro domani/ Anticipazioni 3 febbraio: Mabalè appoggia Kiros, ma…

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 febbraio, ci dicono che Mabalè ha cercato di mettere in guardia Kiros sul fatto di avere una relazione segreta con Carmen, una ragazza bianca, ma il giovane falegname non ha voluto ascoltarlo. Il suo amore per la figlia di Francisco è talmente grande che neanche le minacce anonime lo hanno fermato. Mabalè quindi è pronto ad appoggiare l’amico, che fino all’ultimo è rimasto all’oscuro sul fatto che fosse lui ad inviargli quei biglietti minatori, dopo aver capito che per Kiros non è solo una semplice cotta passeggera, bensì è davvero innamorato di Carmen. Quindi Mabalè promette all’amico di sostenerlo in qualsiasi decisione prenderà, e giura di non intromettersi mai più.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 3 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia è stata molto chiara: non vuole che si organizzi una festa per il suo compleanno. Non è il momento di festeggiare, non dopo tutto quello che sta succedendo nella sua vita. Sergio le fa promettere che non farà nulla, invece va avanti con i preparativi per la festa a sorpresa, e tutto alle spalle della giovane imprenditrice. Elena è stata contraria fin dall’inizio alla sua idea, quindi decide di starne fuori. Intanto, Julia continua a cercare risposte da Carmen nei suoi sogni.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, a volte cambiano i sentimenti di Julia nei confronti di Sergio. La giovane donna è sempre meno convinta del suo amore per lui, così continua a cercare Carmen nei suoi sogni per aiutarla a trovare una soluzione. Il dono misterioso di Mario è la chiave per trovare tutte quelle risposte che sta cercando. Chloe, nel frattempo, è assolutamente convinta di voler interrompere la sua relazione con Erik, proprio come ha fatto sapere a Dani. Il problema è che il nipote di Tirso è entusiasta di far visita al padre in carcere, quindi la giovane continua a rimandare. La possibilità che Chloe sia di nuovo single significa che sia Ribero che María sono pronti a conquistare il suo cuore.

Carmen vive sotto la pressione di Patricia, che insiste perché trovi un altro marito ora che ha rotto con Víctor. Kiros, invece, continua a ricevere un gran numero di note veramente minacciose. Ángel è sempre più devoto agli affari di Ventura poiché promette di gestire la sua tabaccheria se riuscirà a portare a termine il prossimo incontro che hanno in sospeso. Questo fa sì che il giovane si dimentichi dei suoi studi e questo preoccupa molto Inés.











