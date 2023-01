Un altro domani/ Anticipazioni 3 gennaio: Carmen e Kiros amanti clandestini

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 gennaio, ci dicono che Carmen e Kiros hanno deciso di portare avanti, con totale discrezione, la loro storia d’amore. I due iniziano a vivere quel rapporto con quasi totale libertà, ma devono stare attenti a non commettere gli errori del passato se non vogliono essere scoperti. Per potersi vedere di nascosto e allontanare i sospetti di Patricia, i due amanti clandestini hanno deciso di mettere a punto un piano: Carmen riprenderà la sua storia con Victor, impegnandosi a riorganizzare il loro matrimonio. In questo modo, la dark lady non avrà nulla da obiettare, anche perché ha altri problemi di cui occuparsi. Un problema che riguarda suo figlio e di cui è molto preoccupata.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 3 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Patricia osserva con un certo sospetto la relazione che si è stabilita tra Alicia e Ángel. Il problema è che la donna non si fida della giovane assistente di Inés, quindi mette in guardia suo figlio, dicendogli di fare attenzione. Infatti, Patricia crede fermamente che Alicia non sia così dolce e angelica come vuol fare sembrare, quindi ha un confronto con lei in cui le chiede di andarsene per il bene del giovane. Inoltre, Patricia pensa che Ángel meriti e abbia bisogno di una donna alla sua altezza.

Inoltre, qualcun altro è preoccupato per una certa relazione. Mabalé si rende perfettamente conto della delicata situazione che si è venuta a creare tra Kiros e Carmen. L’uomo si è accorto che tra i due c’è del tenero, e che sono tornati a vedersi, quindi invita l’amico a mostrare estrema discrezione quando sono in pubblico perché qualcuno potrebbe scoprirli.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Elena si rifiuta di tornare al suo lavoro nella bottega di Julia. Pertanto, costringe la figlia di Diana a cercare un’altra persona per ricoprire quella posizione. È allora che nasce l’idea di poter assumere Olga, ma Julia non si fida molto di lei. Sergio finisce per convincerla di metterla in prova nonostante Tirso non veda di buon occhio questa nuova assunzione. Maria, poi, si incontra con Julia per un consiglio: è pronta a dire la verità a sua madre, anche se ha abbastanza paura che la sua reazione non sarà quella che si aspettava.

Carmen ha un confronto con Patricia in cui mette chiaro e tondo le sue intenzioni: lei riprenderà la sua relazione con Victor, ma in cambio dovrà tornare in fabbrica e cederà le azioni che il padre Francisco le ha sottratto in passato ma che, in teoria, spettavano a lei. Con le spalle al muro, la dark lady non dovrà fare altro che accettare i suoi compromessi. La mossa di Carmen è in realtà ingannevole poiché lei e Kiros hanno deciso, di comune accordo, di tornare a vedersi e per sviare i sospetti di Patricia, la ragazza dovrà fingere di amare ancora Victor.











