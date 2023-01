Un altro domani/ Anticipazioni 4 gennaio: Julia assume Olga ma ha dei dubbi!

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 4 gennaio, ci dicono che Julia trova in Olga un’ottima candidata per sostituire Elena in bottega. La donna si mostra subito in gamba, sistemando alla perfezione l’anta di un mobile. La figlia di Diana comunque avrà alcuni dubbi se assumerla o meno per via dei reati penali che ha commesso in gioventù col padre di Erik, e inoltre si ingelosisce per l’immediata simpatia che sorge tra lei e Sergio. In ogni caso, Julia cambierà idea appena Olga le farà presente che è cambiata e che ha davvero bisogno del lavoro perché intende restare nel paesello e riallacciare i rapporti con suo figlio Erik. Julia si commuove e decide di assumerla, pur nutrendo ancora dei dubbi su di lei.

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che il piano di Carmen funziona: Patricia infatti convince Victor dei rinnovati sentimenti della ragazza nei suoi confronti. Ines, dopo il periodo di convalescenza in ospedale per via del suo malore, torna alla sua attività in libreria.

Quando alla bottega si presenta Lian, la socia di Oscar, Diana la manda via in maniera estremamente scortese. Julia chiede a sua madre spiegazioni per quel suo gesto irruento, e alla fine la donna le rivela la verità: lei e il marito stanno divorziando poiché l’uomo ha cominciato ormai da sei mesi una relazione con Lian. Julia resta senza parole, ma finalmente capisce il motivo per cui sua madre ha continui sbalzi di umore quando vede Oscar con la sua “socia”…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Kiros hanno deciso di portare avanti, con totale discrezione, la loro storia d’amore. Per potersi vedere di nascosto e allontanare i sospetti di Patricia, i due amanti clandestini hanno deciso di mettere a punto un piano: Carmen riprenderà la sua storia con Victor, impegnandosi a riorganizzare il loro matrimonio. In questo modo, la dark lady non avrà nulla da obiettare. Patricia osserva con un certo sospetto la relazione che si è stabilita tra Alicia e Ángel. Il problema è che la donna non si fida della giovane assistente di Inés, quindi mette in guardia suo figlio, dicendogli di fare attenzione. Anche Mabelé mette in guardia Kiros: lui e Carmen devono stare attenti quando sono in pubblico per non attirare occhi indiscreti. Qualcuno, infatti, potrebbe scoprirli…

