Un altro domani/ Anticipazioni 4 luglio 2023: Julia devastata dopo la rottura con Leo

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 4 luglio, ci dicono che Julia, anche se ancora non ammette di essere anche distrutta per la sua rottura con Leo, è davvero triste. Tale è la tensione che l’imprenditrice finisce per esplodere, anche contro Olga. Questo fa sì che Elena non stia zitta e le dica, davanti a tutti, cosa pensa veramente del suo atteggiamento. Almeno sembra che Tirso sia l’unica persona in grado di far aprire completamente il suo cuore a Julia. Leo le manca, oppure si sente felice da sola, dopo aver appreso la vera identità dell’uomo che pensava la amasse? Del resto, Leo continua a ricevere pressioni dal suo editore affinché scriva un libro su Julia, ma lui persiste e si rifiuta di farlo.

Mario, invece, non esita un solo secondo a incoraggiare Erik affinché, una volta per tutte, parli con sua madre. Ricordiamo che Olga, dopo aver interrotto il suo rapporto sentimentale con Tirso, è veramente devastata e colpita. Il giovane finirà per prestare attenzione alle parole di Mario e consolerà sua madre che ha l’umore a terra?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 4 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen, dopo tutto quello che è successo tra loro, ha preso la decisione di perdonare Víctor per aver ceduto ai continui ricatti di Ventura. I due decidono così di preparare il discorso che Don Francisco leggerà alla presentazione della campagna per diventare presidente del Circolo. Al contraria, Patricia continua a remare contro la candidatura di Francisco poiché teme ritorsioni di Ventura contro di lei e la sua famiglia. Ángel, invece, cerca di scusarsi con Inés per averla accusata di qualcosa di così grave come l’omicidio di Alicia. La giovane donna non tarda a mostrarsi energica e decide di non perdonarlo. Ecco perché inizia a indagare per scoprire chi è il vero colpevole di quanto accaduto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ventura invita Victor a partecipare sempre di più alla vita familiare e non isolarsi per evitare pettegolezzi, ma questo non fa altro che allontanarlo sempre di più da Carmen. La loro amicizia è infatti a un bivio. Patricia scopre che Francisco competerà con Ventura per la presidenza al circolo degli imprenditori, e questo non va bene poiché la donna teme gravi conseguenze per lei e la sua famiglia. Quindi cerca di convincere Francisco a rinunciarci.

Sebas propone a Leo di scrivere un libro su Julia, mentre lui teme che la sua vera identità possa essere scoperta. Ciò infatti non tarda ad arrivare, ed è proprio Sebas a svelare all’imprenditrice che il suo fidanzato è l’autore degli articoli offensivi su di lei! Julia è delusa e sconvolta e si sfoga con Diana. L’imprenditrice sfoga la sua frustrazione anche in bottega, cominciando a trattare i suoi dipendenti in maniera dispotica…

