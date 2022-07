Un altro domani/ Anticipazioni 4 luglio: Patricia ostacola i piani di Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 luglio: Patricia contro i piani di Carmen

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi 4 luglio, svelano che Francisco, indebitato, vuole lasciare la Guinea, ma Carmen e Patricia lo convincono ad aspettare fine all’ultimo giorno di scadenza. Per aiutarlo, le due cercano di recuperare i soldi da dare a Ventura come meglio possono. Carmen si riavvicina a Kiros e decide di avviare una nuova attività, ma Patricia la ostacola di nuovo.

Julia non si lascia scoraggiare dai pochi soldi a disposizione e porta avanti il suo sogno di avviare l’ebanisteria. Si informa sulla storia del negozio di Carmen, poi accidentalmente rimane chiusa nella struttura. A salvarla è Sergio, tornato a riconquistare la fiducia della moglie, ma stavolta Julia non si lascia incantare dalle sue belle intenzioni.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: ancora problemi per Julia e la sua attività

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Fernando non può concedere a Julia il prestito. Dietro a questo rifiuto c’è Diana, ancora pronta ad ostacolare la figlia. E sarà proprio la madre ad offrirle i soldi che le servono ma le impone delle condizioni. Inoltre, Julia scopre che per riparare il locale avrà bisogno di altro denaro che non ha disposizione…un altro domani

Francisco si riprende dopo il malore. Patricia indaga per scoprire chi è l’amante di Ines, incurante si tratti di Angel. Victor fa la corte a Carmen, ma lei rifiuta le sue avances dandogli uno schiaffo. Il rapporto tra Maria e Cloe è ai ferri corti perché Cloe ha detto a Riberto che lui le piace; l’amica per tenere segreto il bacio che le ha dato Maria ha mentito al fidanzato. Più tardi, Maria si presenta a un colloquio di lavoro ed è presente anche Cloe. Ancora furiosa con lei, fugge e torna a casa senza presentarsi all’appuntamento di lavoro.

