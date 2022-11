Un altro domani/ Anticipazioni 4 novembre: Carmen nei guai, foto compromettenti…

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 4 novembre, ci dicono che Carmen, inaspettatamente, ha ricevuto un gran numero di fotografie che le sono state scattate mentre ballava con Roberto, un uomo sconosciuto in città. La ragazza inizia a temere che queste immagini raggiungano le mani di Víctor o di Don Francisco, e il suo futuro comincerà a vacillare di nuovo. Mano a mano, Carmen si rende conto delle gravi conseguenze che possono avere le sue serate fuori. Comincia a diventare ansiosa, al punto che cercherà di impedire che quelle fotografie venga diffuse. Tuttavia non ha idea che l’estorsore non si fa scrupoli e che è disposto a tutto pur di andare oltre.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 4 novembre: Salvo, decisione straziante

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 4 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia ha saputo del desiderio di Tirso di trasferire l’albergo, cosa che l’ha lasciata completamente confusa e senza parole. Pertanto, Julia cerca di ottenere informazioni da Elena sulla situazione personale e professionale di Tirso. Nonostante tutto quello che hanno passato insieme, non può fare a meno di sentirsi davvero preoccupata per lui e per quello che potrebbe dover affrontare. I loro continui disaccordi non aiutano. Erik, non appena scopre le intenzioni dello zio, gli fa capire che potrebbe non trovarsi di fronte alle migliori decisioni.

Una vita/ Anticipazioni 4 novembre: Pascual e Hortensia, la loro storia è ufficiale

Intanto, Diana è triste perché sa che dovrà lasciare la casa di Julia affinché Sergio possa trasferirsi e quindi tornare a vivere insieme a lei. Nonostante tutto, la donna cerca di non dare a vedere il suo stato d’animo e di mostrarsi felice per la ritrovata armonia della coppia.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Inés e Ángel sono in crisi e la loro relazione è molto tesa. Per il giovane arriva il giorno in cui comincia a considerare il fatto di presentare le sue dimissioni. Quando si tratta di Ventura, le cose non sono mai semplici.

Beautiful/ Anticipazioni 4 novembre: Sheila vuole togliere di mezzo Steffy!

Sergio e Julia stavano vivendo a pieno la loro relazione, ma ci sono nubi all’orizzonte quando lui, da un momento all’altro, ha un attacco di insicurezza. La figlia di Diana, invece, inizia ad avere seri dubbi sul suo compagno. Pertanto, per cercare in un modo di far funzionare la loro relazione, gli fa una proposta: trasferirsi da lei. In questo modo, Julia dimostra a se stessa di sapersi impegnare e di aver presa la storia seriamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA