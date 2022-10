Un altro domani/ Anticipazioni 4 ottobre: Julia e Sergio, è tornato l’amore?

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 ottobre: Julia e Sergio, è tornato l’amore tra loro?

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 4 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. La cosa è avvenuta all’improvviso, proprio quando avevano firmato le carte del divorzio (festeggiato con un party) ed erano pronti ad andare avanti. Nonostante i pareri diversi di coloro che li circondano, che non hanno visto di buon occhio un loro riavvicinamento durante la festa, Julia e Sergio continuano a riscoprire il loro amore cercando di non farsi notare.

Nonostante cerchino di mantenere segreta questa situazione per non far impazzire la madre di Julia, la loro complicità li tradisce. E sarà Elena la prima ad accorgersi del loro comportamento sospetto, decidendo di parlare con Sergio… Intanto Tirso è sempre più preoccupato per il nipote Erik, soprattutto quando in paese circolano voci su diverse rapine.

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 ottobre: Carmen non vuole l’aiuto di Kiros

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Kiros è stato incaricato di assistere Carmen nei preparativi del suo matrimonio. La situazione non giova a nessuno dei due. La figlia di Francisco è infatti in uno stato costante di ansia perché l’organizzazione la sta facendo impazzire. Inoltre, l’assenza di Victor si fa pesare.

Intanto Patricia continua a sospettare di Ventura: vuole assolutamente scoprire il contenuto delle casse che vengono caricate di soppiatto sui camion della fabbrica. Così incarica Mabale di indagare di nascosto…

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia e Sergio passano la notte insieme

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio, nonostante abbiano festeggiato una festa per il loro divorzio, hanno passato di nuovo la notte insieme. La cosa è alquanto ironica dato che i due, di comune accordo, hanno deciso di porre fino al loro matrimonio. La passione tra loro si è però inaspettatamente riaccesa dopo lo stravagante party celebrato insieme agli amici loro più cari. Il loro comportamento comincerà a destare sospetti, nonostante entrambi cerchino di nascondere i loro sentimenti.

Alicia vorrebbe trascorrere più tempo con Angel, con la scusa di farsi vedere in pubblico come coppia. La giovane è molto innamorata, ma lui non ricambia. Infatti Angel rifiuta la sua proposta, dicendole che non ha tempo da dedicarle perché deve lavorare con Ventura. Il loro stretto legame insospettisce Ines, che capisce che c’è qualcosa che non va nel suo giovane amante.











