Un altro domani/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Carmen teme che Victor l’abbia tradita…

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 luglio, ci dicono che Carmen e Don Francisco sono davvero nervosi prima dell’imminente cerimonia che servirà per presentare la candidatura al Circolo degli Imprenditori. Sembra che tutto sia pronto, ma Ventura non le renderà le cose facili. Quindi, l’uomo d’affari pianifica qualcosa per sabotare ogni cosa. Ventura, lungi dal lasciare tutto lì e con l’obiettivo di tenersi vicino Ángel, gli fa una proposta professionale che difficilmente rifiuterà. Nonostante ci abbiano provato con tutte le loro forze, la proposta di Don Francisco si è rivelata un fallimento.

Sei sorelle/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Adela umiliata, Diana corre contro il tempo

Carmen, invece, crede fermamente che Víctor l’abbia tradita. Ma non solo. Pensa che dietro a tutto ci sia anche Patricia e se ne accorge quando la donna improvvisamente appoggia la candidatura di Francisco. La dark lady tenta di dimostrare a Carmen che si sta sbagliando. Cosa farà la ragazza quando scoprirà la verità?

Terra amara/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Yilmaz vuole uccidere Hunkar, ma...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 5 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia fa mente locale e capisce di aver reagito molto male alla rottura con Leo, sfogando la sua frustrazione sui suoi dipendenti. Per questo motivo organizza una specie di riunione per chiedere scusa a tutti per il suo comportamento dispotico, che non è da lei. Nel cercare di riprendere in mano le redini della sua vita, Julia invita Tirso a cena. I due vivono un momento molto particolare, dove quei sentimenti che credevano dimenticati cominciano a risvegliarsi a poco a poco… Intanto Diana continua a “frequentarsi” virtualmente con un certo Antonio, fino a quando la figlia non scopre che si è iscritta a una chat di incontri online… Quale sarà la reazione di Julia di fronte alla possibilità che la madre abbia un nuovo uomo nella sua vita?

Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Steffy ricorda tutto, è stata Sheila a uccidere Finn!

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor fanno pace. Patricia scopre che Francisco competerà con Ventura per la presidenza al circolo degli imprenditori, e questo non va bene poiché la donna teme gravi conseguenze per lei e la sua famiglia. Quindi cerca di convincere Francisco a rinunciarci.

Sebas propone a Leo di scrivere un libro su Julia, mentre lui teme che la sua vera identità possa essere scoperta. Ciò infatti non tarda ad arrivare, ed è proprio Sebas a svelare all’imprenditrice che il suo fidanzato è l’autore degli articoli offensivi su di lei! Julia è delusa e sconvolta e si sfoga con Diana. L’imprenditrice sfoga la sua frustrazione anche in bottega, cominciando a trattare i suoi dipendenti in maniera dispotica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA