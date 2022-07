Un altro domani/ Anticipazioni 5 luglio: Julia cadrà nella trappola di Sergio?

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 luglio: la trappola di Sergio per Julia

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda oggi 5 luglio, rivelano che Patricia e Carmen si danno da fare in colonia per aiutare Francisco a pagare il debito a Ventura: la prima mette in vendita i suoi gioielli di famiglia, la seconda si fa aiutare da Kiros, che le realizza mobili da vendere alle donne bianche della colonia. Carmen ha però bisogno di un finanziatore e chiede aiuto a Victor che accetta di finanziare il progetto ma a una condizione: vuole entrare nell’affare.

Elena e Tirso non si sbagliavano affatto: Sergio avrebbe fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Julia, ed è stato infatti lui a smontare pezzo per pezzo tutti i macchinari. Julia crederà nella buona fede di Sergio o cadrà di nuovo nella sua trappola?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen e Patricia aiutano Francisco con il debito

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Francisco non riesce a pagare il debito di Ventura, e per mettere in salvo Carmen e Patricia, propone loro di lasciare la colonia e trasferirsi. Patricia non ha intenzione di lasciare Rio Muni, quindi chiede il prestito a suo padre, ma l’incontro tra i due non è per nulla idilliaco. Il padre non è disposto ad aiutare la figlia che ha disonorato la sua divisa militare e la famiglia. Carmen pensa ad altro e chiede a Kiros di aiutarla a realizzare dei mobili per così venderli alle signore della colonia ottenendo il denaro di cui il padre ha bisogno. Kiros non è disposto però ad assecondare la sua richiesta…

Diana aiuterà Julia ma a delle condizioni: ha tempo tre mesi per restituirle il prestito, dovrà avviare l’impresa il prima possibile altrimenti tornerà a lavorare nell’azienda di famiglia. Julia vuole dimostrare di essere in grado di farcela da sola, ma si propone Sergio. Elena e Tirso non si fidano di lui convinti che lui sia disposto a fare di tutto pur di riconquistarla. Tirso rincara la dose dicendole che i macchinari non saranno mai riparati e per Sergio sono solo una scusa per restare in paese. Infastidita dalle sue parole, Julia raggiunge invece Sergio alla falegnameria, ma trova una gran confusione e teme che qualcuno sia venuto a rubare nel negozio. Cloe viene lasciata dal fidanzato; quest’ultimo spera che la lontananza possa farle cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

