Un altro domani/ Anticipazioni 5 ottobre: i sospetti di Elena, Julia mente ancora

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 ottobre: Elena sospetta di Julia e Sergio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. La loro ritrova alchimia non passa inosservata, e ad accorgersene è Elena, che da giorni si chiede se il riavvicinamento all’amica sia in realtà un altro dei suoi scopi per salvare un matrimonio ormai naufragato. In realtà i sospetti di Elena troveranno una quasi mezza conferma quando interrogherà Julia sullo stato attuale della sua relazione con l’ex marito: sono solo amici, oppure sono qualcosa di più?

La figlia di Diana nega ancora, dicendo che tra loro c’è solo un sentimento affettuoso e che da quando hanno divorziato hanno semplicemente riscoperto il legame amichevole e complice che li univa. Ma Julia non è brava a mentire, ed Elena se ne accorge!

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 ottobre: Victor commette un passo falso

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che da quando si è gettato a capofitto nel lavoro per colpa di Ventura che lo vuole in prima linea nei suoi affari, Angel ha messo tutto e tutti da parte. Sia il suo rapporto con Alicia, ormai una farsa che lui non vuole più portare avanti, sia la sua relazione extraconiugale con Ines. Il ragazzo è sempre più assorbito dal mondo di Ventura e ciò potrebbe danneggiarlo, fino a portarlo a un punto di non ritorno. Intanto, Patricia continua a indagare sugli affari loschi di Ventura.

Nel frattempo Victor, sempre più coinvolto nel lavoro della falegnameria, si rende conto di non poter aiutare Carmen nell’organizzare il loro matrimonio. Il giovane quindi compie un passo falso, incaricando Kiros di accompagnare la sua futura moglie e seguirla nei suoi preparativi. La mossa è ad alto rischio poiché Victor è ignaro del sentimento che legava – e lega ancora – la sua amata a Kiros.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia e Sergio amanti segreti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio continuano a riscoprire il loro amore cercando di non farsi notare. Nonostante cerchino di mantenere segreta questa situazione per non far impazzire la madre di Julia, la loro complicità li tradisce. E sarà Elena la prima ad accorgersi del loro comportamento sospetto, decidendo di parlare con Sergio… Intanto Tirso è sempre più preoccupato per il nipote Erik, soprattutto quando in paese circolano voci su diverse rapine.

Patricia continua a sospettare di Ventura: vuole assolutamente scoprire il contenuto delle casse che vengono caricate di soppiatto sui camion della fabbrica. Così incarica Mabale di indagare di nascosto…











