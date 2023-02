Un altro domani/ Anticipazioni 6 febbraio: Julia vuole lasciare Sergio

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 febbraio, ci dicono che nonostante Julia abbia chiarito molto bene a Sergio che preferiva non festeggiare il compleanno, il giovane è andato avanti con i preparativi per la festa. E tutto alle spalle della giovane imprenditrice. Elena, intanto, cerca di distrarre l’amica con la scusa di fare una passeggiata, anche se in quel momento succede qualcosa. Julia infatti le farà una confessione inaspettata che, in modo diretto, sconvolgerà la sua vita: infatti si è decisa a lasciare Sergio. Lui, però, avrà una reazione tutt’altro che positiva, poiché non sarà più pronto a sopportare il fatto di essere umiliato. Per amore di Julia, Sergio ha lasciato Madrid per trasferirsi nel paesello, nonostante sia stato piantato all’altare proprio da lei.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 febbraio: Elvira, una proposta per Salvo

Intanto, Erik vuole finalmente visitare suo padre in prigione. Olga, però, mette in guardia il figlio sul fatto che suo padre potrebbe essere cambiato, e quindi non è più l’uomo che lui conosceva. Queste parole fanno venire ad Erik quei dubbi che sembravano essere scomparsi.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 6 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Kiros ha finalmente scoperto l’identità della persona che gli ha inviato messaggi anonimi: si tratta di Mabalè, che confesserà all’amico di averlo fatto solo per proteggerlo. I due hanno un confronto chiarificatore, in cui Mabalè capisce che Kiros ama davvero Carmen, quindi gli promette che non gli metterà più i bastoni tra le ruote. Ora che l’ostacolo che esisteva per continuare la sua relazione con la figlia di Don Francisco sembra essere stato finalmente risolto, Kiros può vivere più serenamente questo suo sentimento. Ma fino a quando?

Terra amara/ Anticipazioni 6 febbraio: Zuleyha e Adnan di nuovo insieme

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Mabalè continua a nascondere a Kiros di essere lui il mandante dei biglietti minacciosi in cui intima all’amico di troncare la sua storia con Carmen, ma la verità sta per venire fuori. Julia non vuole festeggiare il suo compleanno, ma Sergio le organizza un party a sorpresa alle sue spalle. Intanto la giovane imprenditrice continua a cercare la nonna Carmen nei suoi sogni, sperando le dia le risposte che sta cercando in merito alla sua relazione con Sergio. E alla fine sembra aver trovato ciò che cerca. Chloe vuole rompere con Erik, ma rimanda perché il nipote di Tirso sta per incontrare suo padre in carcere.

Beautiful/ Anticipazioni 6 febbraio: la confessione di Jack, Li è sconvolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA