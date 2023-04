Un altro domani/ Anticipazioni 7 aprile: Carmen e Inés unite per aiutare Victor

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 aprile, ci dicono che Inés viene scoperta da Ventura mentre sta compilando un grosso assegno e si convince che la moglie stia facendo di tutto per aiutare Victor. Un grosso intoppo per il ragazzo, dato che suo padre sospettava già da un po’ che qualcuno stesse aiutando suo figlio fornendogli tutto il necessario per la sua fuga. A quel punto Inés non potrà più procedere con l’invio del denaro. Come si procederà? Carmen dovrà quindi contare sull’inaspettato aiuto di Kiros, il quale, seppur non proprio convinto del piano, riuscirà a procurare i documenti falsi che permetteranno a Victor di lasciare il paese quanto prima. Resta il problema dei soldi da risolvere…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 7 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen prende la decisione azzardata di affrontare suo padre per chiedergli il denaro sufficiente da dare a Victor. Ovviamente la giovane omette questo particolare, e mente a Francisco dicendogli che gli servono soldi per acquistare un macchinario più all’avanguardia per la fabbrica. L’uomo, però, sa benissimo che sua figlia sta nascondendo Victor, poiché lei stessa glielo aveva confessato. Francisco non crede alla menzogna, ma capisce che si tratta di una bugia a fin di bene, quindi consegna lo stesso i soldi a Carmen però le fa promette di non chiedergli più nulla e di non mettersi nei guai. Avendo quindi raccolto la cifra necessaria alla fuga di Victor, la ragazza dà il denaro a Kiros, che può quindi consegnarlo al trafficante…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Elena cerca di abituarsi all’idea che suo figlio Dani sia un ragazzo trans. Erik rimane sconvolto dopo aver assistito a un bacio tra Olga e Tirso e finisce per rompere un giradischi prezioso a Mario. Intanto, Sergio fa sapere a Julia che i due sono ancora legalmente sposati. La giovane imprenditrice è sconvolta e i suoi amici cercano di supportarla come meglio possono. A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Anche Inés, di nascosto dal marito, sta aiutando il ragazzo.

Inoltre, Inés e Angel continuano a darsi la colpa per la morte di Alicia, mentre la guardia coloniale prosegue le indagini sull’incidente fatale accaduto alla ragazza nella libreria. L’ipotesi del suicidio è infatti da escludere, quindi qualcuno deve averla uccisa.











