Un altro domani/ Anticipazioni 7 febbraio: Carmen vede Kiros ed Enoa insieme!

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 febbraio, ci dicono che Kiros ha finalmente scoperto l’identità della persona che gli ha inviato messaggi anonimi: si tratta di Mabalè, che confesserà all’amico di averlo fatto solo per proteggerlo. I due hanno un confronto chiarificatore, in cui Mabalè capisce che Kiros ama davvero Carmen, quindi gli promette che non gli metterà più i bastoni tra le ruote. Ora che l’ostacolo che esisteva per continuare la sua relazione con la figlia di Don Francisco sembra essere stato finalmente risolto, Kiros può vivere più serenamente questo suo sentimento.

Carmen, però, sarà ancora troppo amareggiata per il rifiuto del suo amato di partire con lei per poter chiarire del tutto l’intera faccenda. E non è detto: la ragazza comincia a nutrire dei forti dubbi se continuare o meno la sua storia con Kiros quando la pettegola Linda le fa notare il forte legame che è nato tra lui e la domestica Enoa: i due, infatti, nel corso di una festa, vengono visti abbracciarsi…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 7 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Erik è finalmente pronto a incontrare suo padre, ma Olga gli mette una pulce nell’orecchio facendogli intuire che suo padre è cambiato. La prigione lo ha reso una persona molto diversa da quello che ricordava. Intanto, Julia prende finalmente la decisione di lasciare Sergio e pensa al momento giusto per dirglielo, ma non sarà facile, anche perché le conseguenze saranno inaspettate per la giovane imprenditrice, che si ritroverà quindi ad affrontare nuovi problemi per quanto riguarda la sua piccola azienda.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Kiros scopre che è stato Mabalè a mandargli i messaggi minacciosi per impedirgli di frequentare Carmen. L’amico si giustifica dicendogli che l’ha fatto per proteggerlo. Dopo un duro confronto, i due si riappacificano poiché Mabalè capisce che l’amore di Kiros per Carmen è reale e sincero, non è una semplice cotta passeggera. Nel presente, Julia confida ad Elena di voler rompere con Sergio. Allo stesso modo, Chloe è sicura di mettere fine alla sua storia con Erik, ma non può farlo perché lui sta per incontrare suo padre in carcere. L’idea che Chloe stia per tornare single accende una speranza in Maria e Ribero, i quali pensano di poterla conquistare.











