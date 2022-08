Un altro domani/ Anticipazioni 8 agosto: Kiros guardia del corpo di Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 agosto 2022: Kiros sorveglia Carmen dopo l’aggressione

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda l’8 agosto, rivelano che dopo l’aggressione subita in fabbrica, Francisco decide che Carmen deve avere una guardia del corpo in modo che possa sorvegliarla h24. L’uomo affida il compito a Kiros, l’unico ad avere una certa confidenza con sua figlia, nonché il solo di cui si fida al momento. Per i due ragazzi sarà l’occasione per riavvicinarsi.

Julia non sopporta più la madre Diana, che sembra essersi stabilita a casa sua, quindi chiede aiuto a Sergio per liberarsene. Cloe capisce sempre più che lei e Ribero non sono fatti per stare insieme perché sognano cose diverse per il futuro. A quel punto, la giovane donna si confida con Maria, con la quale ha da poco recuperato l’amicizia.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen aggredita, chi è stato?

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor propone a Carmen un fidanzamento ufficiale, ma lei gli chiede di rallentare: ha bisogno di tempo per riflettere. Francisco ha ancora a che fare con i suoi problemi economici e con le minacce del trasportatore Mateo, che pretende più soldi per lui e gli operai. Dato che il tempo passa e non ottiene i risultati sperati, decide di passare al contrattacco. Una sera, un uomo si introduce in fabbrica e aggredisce Carmen. Chi è il colpevole? E’ davvero qualcuno degli operai di Mateo? Intanto, Angel si rende conto di amare ancora Ines, ma esce con Alicia, finendo per illuderla sui suoi sentimenti.

Il lavoro in bottega pare finalmente andare per il verso giusto, ma Diana ci mette di nuovo lo zampino: irrompe a casa di Julia per trascorrere qualche giorno con lei e controllare come vanno le cose, infastidendo tutti (specialmente la diretta interessata). Julia, nel frattempo, è arrabbiata con Tirso e c’è ancora Sergio, che alla fine ha deciso di non partire, a pressarla. Infine, Maria e Cloe si riappacificano.











