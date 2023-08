Un altro domani/ Anticipazioni 9 agosto 2023: il ritorno di Sergio sconvolge Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 agosto, ci dicono che Sergio è tornato a Robledillo. Un pessimo tempismo, dato che Julia ha chiesto a Leo un po’ di tempo per pensare a tutto quello che sta accadendo. Il giornalista infatti le aveva chiesto di sposarlo. Leo ha dato alla fidanzata un po’ di tempo per riflettere, dato che entrambi stanno vivendo a pieno questa nuova fase della loro vita. Al contrario, Diana è estremamente tesa. Inoltre, Tirso, Elena e Dani si stanno avvicinando sempre di più. È più che evidente che sono sempre più felici per la piccola famiglia che hanno creato.

Mario, invece, pensa che Elena sia solo felice di stare con Tirso perché ama l’idea di famiglia che si sono creati. Ciò la porta a dubitare sui suoi reali sentimenti per il proprietario dell’albergo. La presenza di Sergio in città è riuscita a turbare molto Julia. Non solo perché si è presentato senza preavviso, ma perché ha seri sospetti che il suo ex compagno sia tornato con intenzioni ben precise. E non è la sola. Anche Tirso ha vari dubbi su di lui e non si fida.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 9 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Kiros e Carmen non possono stare l’uno senza l’altra ma, soprattutto, sono davvero tristi per non poter godere del loro amore in totale libertà. Pertanto, nonostante tutto ciò che hanno vissuto, possono trovare una soluzione? Linda, dopo che Don Francisco l’ha sorpresa a baciare Faustino, è assolutamente convinta che l’uomo ne parlerà con suo padre. Quindi, la giovane donna deve fare qualcosa in fretta prima che sia troppo tardi . E le conseguenze possono essere davvero serie.

Carmen riconosce di avere una preoccupazione in più rispetto a mantenere segreto il suo matrimonio con Kiros e non essere scoperta nel tentativo. Stiamo parlando, ovviamente, di suo padre Don Francisco. Sua figlia non sa come aiutarlo in questo periodo critico. Linda sta pensando di lasciare Faustino per sempre. Lui, però, non è disposto a perderla. Víctor, invece, è pronto a denunciare Ventura alle autorità.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Kiros chiede a Carmen di sposarla, mentre i due continuano a vedersi in clandestinità per evitare che la madre di lei, Dolores, lo scopra. Linda e Faustino si lasciano andare alla loro attrazione reciproca. Enoa sembra ricevere pressioni o minacce da qualcuno. Nel presente, Tirso ed Elena sono diventati una coppia e la nuova situazione suscita una certa gelosia in Julia, che finisce per ricevere una proposta di matrimonio da parte di Leo. Cloe e Ribero sono alla ricerca di un appartamento, ma lui non è pronto a fare il grande passo e non sa come dirlo alla fidanzata.

