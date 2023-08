Un altro domani/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Elena e Tirso stanno insieme, Julia sconvolta

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 agosto, ci dicono che Kiros e Carmen sono molto dispiaciuti al pensiero di doversi separare; la ragazza, infatti, si prepara a partire per Madrid nel giro di pochi giorni. Lui ha ben chiaro di non essere disposto a rinunciare al suo matrimonio, quindi vuole aspettare. Carmen, invece, per poterlo incontrare, deve cercare di evitare la costante sorveglianza di Dolores. Ekó continua a essere preoccupato per Enoa, fino a quando lei riceve un pacco anonimo il cui contenuto è agghiacciante: qualcuno la sta minacciando? Quando Victor sembra molto vicino a raccogliere prove che possano incastrare Ventura, quest’ultimo trova una giustificazione per eludere ogni sospetto del figlio.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 8 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia continua a sentirsi estremamente a disagio a causa del rapporto di complicità che hanno Tirso ed Elena, e ben presto la loro relazione diventa di dominio pubblico. Per non dare a vedere le sue emozioni, Julia cerca di contenere i suoi sentimenti, che non passano inosservati agli occhi di Leo; il giornalista è pienamente consapevole che la fidanzata ha qualcosa che non va, quindi vuole sapere cosa sta succedendo. La verità è che, nel momento più inaspettato, la situazione ha cominciato a complicarsi molto. La figlia di Diana ha fatto un passo che, ovviamente, non avrebbe mai dovuto fare.

Cloe e Ribero, nel frattempo, volevano iniziare a cercare un appartamento. Il giovane è molto negativo, dal momento che non vuole diventare dipendente da lei. Almeno per il momento, ma la verità è che non sa come dirglielo per non farle del male visto che sa che è molto entusiasta all’idea della convivenza. Dani, nel frattempo, sembra non avere notizie di Manu, mentre Mario decide di schivare le sue domande più e più volte. La verità è che il figlio di Elena è davvero convinto che ci sia qualcosa che non va, quindi farà tutto il possibile per scoprire la verità.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dolores è intenzionata a riportare sua figlia in Spagna poiché crede che l’ambiente di Rio Muni non sia adatto a lei. Kiros rinnova il suo amore per Carmen e, per scongiurare una sua partenza, le chiede di sposarla. Carmen quindi orchestra un piano per convincere i suoi genitori a lasciarla in Africa. Tra Linda e Faustino l’atmosfera si fa bollente. Nel presente, Elena e Tirso continuano ad avvicinarsi e la loro sintonia non passa inosservata in città, e Julia si scopre gelosa di loro. La convivenza tra Leo e Diana va sempre peggio. Manu continua a nascondere qualcosa su di lei, all’insaputa di Dani, che è molto coinvolto nella loro relazione.

