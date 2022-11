Un altro domani/ Anticipazioni 9 novembre: Carmen si sente in colpa per Kiros

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 novembre, ci dicono che Julia ha finalmente ripreso in mano la sua vita, eppure nuovi nubi si affacciano all’orizzonte e ora la ragazza si ritrova tra la roccia e l’incudine. È davvero preoccupata per il suo debito di previdenza sociale, ma Sergio sembra avere in mano la soluzione perfetta. Dovrà licenziare Elena per pagare ciò che deve. Julia si spingerà fino a tanto?

La più grande preoccupazione di María non è proprio il lavoro, ma Chloe. La sua amica ha capito qualcosa: la giovane donna prova ancora dei sentimenti per Dani, quindi María si è prefissata l’obiettivo di convincere Chloe a dimenticarlo, una volta per tutte. Ci riuscirà? L’arrivo di Rio, inoltre, ha complicato e non poco le cose.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 9 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen si sente davvero in colpa per quello che è successo a Kiros, che ha preso le sue difese durante una delle sue notti brave a Rio Muni. Come conseguenza, il giovane falegname è stato arrestato e trattenuto per un breve tempo. Pertanto, Carmen cerca di convincere Victor a guardia del corpo. Naturalmente, il suo futuro marito è molto fermo nella sua decisione. Pertanto, la figlia di Don Francisco non starà a guardare. Non può farlo: Kiros non merita di pagare per le sue azioni sconsiderate. Riuscirà a convincere Victor a ripensarci?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, María ha scoperto, con orrore, che Río è apparso in Robledillo chiedendo in giro di Dani, e ora è terrorizzata al pensiero che qualcuno riesca a scoprire la verità. Intanto, Julia non ha intenzione di lasciare che qualcuno o qualcosa rovini i suoi bei momenti con Sergio. Quest’ultimo, nonostante diversi subbi, ha preso la decisione di andare a vivere con lei. Tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto, fino a quando Julia comincia a sentire troppa pressione.

Kiros, a Río Muni, continua a pagare le conseguenze per aver cercato di aiutare Carmen in un momento critico durante una delle sue notti brave (e la ragazza è ancora in ansia per quelle foto compromettenti e l’estorsore che continua a tormentarla). Nonostante il giovane venga rilasciato, quello che è certo è che Víctor non si fida di lui, quindi non esita a infliggergli una dura sanzione. Proprio quando si era convinto a dare le dimissioni, Ángel finisce invece per continuare a lavorare con Ventura. Ora, il problema sarà confessarlo a Inés…

