Un altro domani/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Julia non vuole più sposarsi

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ha proseguito le sue personali indagini alla ricerca delle sue origini. Le verità che stanno riaffiorando dai diari di nonna Carmen sono sconvolgenti e vorrebbe vederci chiaro. Mamma Diana le ha raccontato una versione dei fatti che, tuttavia, non coincide con quella di Elena: secondo la vicina della ragazza, infatti, Carlos avrebbe fatto un tentativo per ritrovare la figlia dopo averla abbandonata. In preda alla rabbia e alla vigilia del matrimonio con Sergio, Julia sfoga la sua crisi nell’alcol trovando in Tirso un’inaspettato confidente.

In Africa, intanto, è tutto pronto per il ricevimento organizzato da Francisco per presentare alla comunità la figlia Carmen. La ragazza, tuttavia, prima del ricevimento scompare per partecipare ad una festa nella giungla assieme agli indigeni: vuole scoprire tutto della loro terra e delle loro tradizioni. Kiros viene invitato ad andare alla ricerca di Carmen e, quando la trova, i due iniziano a litigare. Lei vorrebbe fare un ballo con lui prima di tornare a casa per il ricevimento: Kiros accetta e già da queste scene si evince la complicità che i due stanno instaurando passo dopo passo.

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 giugno: Carmen scopre una difficile verità

Sono ricchissime e piene di colpi di scena le anticipazioni di Un altro domani. Nella puntata del 10 giugno, Julia si sveglia dopo la serata all’insegna dell’alcol passata con Tirso: è arrivato il fatidico giorno del matrimonio e non può farsi trovare impreparata. Tuttavia, consapevole dell’impegno che l’aspetta, inizia a prepararsi per la cerimonia con un grosso dubbio: è davvero intenzionata a sposarsi con Sergio? La sera precedente ha infatti spiegato a Tirso i suoi dubbi circa le nozze e, la mattina stessa delle celebrazioni, giunge ad una conclusione: non ha più intenzione di sposarsi. Cosa succederà?

Anche Carmen deve fare i conti con alcuni imprevisti. Di ritorno dalla festa assieme agli indigeni, la ragazza si prepara al ricevimento organizzato nella tenuta del padre, e del quale si rende subito protagonista in negativo. L’episodio che fa precipitare i rapporti tra lei e il padre è una disattenzione della domestica Enoa, che fa cadere accidentalmente un vassoio a terra. Emilio, potente uomo d’affari ospite alla festa, si scaglia subito contro di lei ma Carmen lo ferma con rabbia, minando dunque i rapporti in affari tra lui e il padre. Il suo gesto fa il giro del quartiere, Francisco è furioso con la figlia la quale cerca di scusarsi. Tuttavia, una volta raggiunta la fabbrica, la protagonista scopre un’amara verità.











