Un altro domani/ Anticipazioni puntata 9 giugno: scoppia la lite tra Elena e Diana

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia scopre il volto di nonna Carmen

Proseguono le avventure parallele di Julia e Carmen in Un altro domani. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al desiderio di Julia di scoprire tutta la verità circa le sue origini. Appresa l’esistenza del vero padre biologico, Carlos, la ragazza ora vuole vederci chiaro e chiede a mamma Diana di raccontarle come si siano conosciuti e come lei sia stata concepita. Intanto, durante la permanenza nella casa vicino Madrid ereditata da Carlos, Julia apprende nuovi dettagli sulla figura di nonna Carmen: grazie all’aiuto della vicina Elena, che tira fuori un vecchio giornale, la ragazza vede per la prima volta il volto della nonna.

Intanto, passando alle vicissitudini del passato, Carmen continua ad avere un rapporto turbolento con il padre: l’improvvisa scomparsa della ragazza ha fatto infuriare e non poco Francisco. Appreso però di aver esagerato con i modi, supportato anche da Patrizia, l’uomo decide di organizzare una festa di benvenuto per Carmen nella sua tenuta, per farla conoscere alla comunità. La ragazza tuttavia fa perdere di nuovo le sue tracce, andando ad assistere ad una festa organizzata dagli indigeni del posto: un nuovo motivo di preoccupazione per papà Francisco.

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 giugno: tra Carmen e Kiros scatta l’intesa

Stando alle anticipazioni della puntata di Un altro domani del 9 giugno, scoppia una furiosa lite tra Diana ed Elena. Quest’ultima è infatti convinta che la madre di Julia stia mentendo alla ragazza: la sua versione dei fatti su Carlos non sarebbe vera. Secondo Diana, l’uomo avrebbe abbandonato lei e la figlia appena nata per poi non farsi più vivo. Elena però spiega come Carlos, pochi anni dopo la nascita di Julia, abbia deciso di ritornare sui suoi passi e fare un tentativo di conoscerla. In preda alla confusione, Julia scappa e trova un conforto inaspettato in Tirso, con il quale si ubriaca: tra i due potrebbe nascere qualcosa di profondo.

Sul fronte opposto Carmen è nel pieno dei festeggiamenti assieme agli indigeni ma, al contempo, la sua assenza fa preoccupare e non poco la famiglia. Kiros pertanto viene spedito in missione alla ricerca della ragazza. Ricerca che si conclude positivamente: Kiros trova Carmen in mezzo alla giungla nel pieno della festa e tra i due scoppia subito un piccolo litigio. Carmen si dice disposta a tornare a casa per il ricevimento organizzato dal padre, ma prima vorrebbe fare un ballo assieme a lui: Kiros accetta e tra i due scatta l’intesa.











