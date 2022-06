Un altro domani/ Anticipazioni puntata 13 giugno: Julia e Sergio, nozze annullate

Un altro domani, dove eravamo rimasti: la scenata di Carmen mette nei guai Francisco

Nelle precedenti puntate di Un altro domani abbiamo assistito all’indecisione di Julia circa il matrimonio con Sergio. La ragazza si è infatti resa conto di non volerlo più sposare confidandosi con Tirso, con il quale si è ubriacata il giorno prima della cerimonia. Il fatidico momento è arrivato, tutto è pronto per il “sì” ma Julia, ancora in preda ai dubbi, chiede a Tirso di ricordarle cosa gli abbia rivelato la sera precedente: vuole davvero sposarsi con Sergio oppure no? Intanto manca poco alla cerimonia e la ragazza, reduce dalla serata alcolica, deve ancora iniziare i preparativi.

Sul fronte opposto, Carmen è consapevole di aver messo nei guai papà Francisco. La scenata durante il ricevimento, in cui ha preso le difese della domestica Enoa contro l’aggressione di Emilio, rischia ora di mettere in cattiva luce la fabbrica del padre. La ragazza prova a chiedergli scusa ma, quando raggiunge la fabbrica per parlargli personalmente, viene a conoscenza di un’amara verità.

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 giugno: Carmen vuole lasciare l’Africa dopo quanto scoperto

Le anticipazioni di Una vita del 13 giugno ci dicono che Julia annulla ufficialmente le nozze, mandando in confusione mamma Diana e tutti i presenti. Anche Sergio non si capacita dell’improvvisa scelta della sua futura moglie, chiedendole chiarimenti. La ragazza ha preso questa decisione perché è stanca che nella sua vita siano sempre gli altri a decidere per lei, inoltre non era più tanto sicura di voler compiere un passo così importante. Sergio le chiede di ripensarci, ma la scelta della ragazza pare inamovibile e si concretizza così la rottura del loro sogno d’amore. A seguire, Sergio fugge facendo perdere le sue tracce.

Intanto si scopre, nella puntata di oggi, di che cosa è venuta a conoscenza Carmen: raggiunta la fabbrica, la ragazza scopre il padre baciarsi con Patricia, sua amante. Appresa l’amara verità, fugge e si dice convinta di non voler mai più rivedere il padre, pronta dunque a lasciare l’Africa. Francisco cerca però di farla desistere dall’intento, chiedendole scusa e promettendole che mai più le nasconderà qualcosa. Per cercare di farla rimanere le rivolge una proposta allettante che, tuttavia, andrà in contrasto con le aspirazioni di Patricia.











