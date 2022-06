Un altro domani, anticipazioni puntata 18 giugno 2022/ Patricia convince Victor…

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 giugno 2022: Victor litiga con il padre e…

Oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap Un altro domani. Le anticipazioni di Un altro domani di lunedì 20 giugno 2022 ci rivelano che Julia e Sergio si sono sposati in segreto, senza dire nulla a Diana. La festa, dopo il rito viene svolta nel locale di Tirso che ha preparato tutto il rinfresco. Sergio approfitta del clima allegro per comunicare agli invitati che la casa di Carlos è stata messa in vendita e lui con sua moglie hanno intenzione di staccare la spina dalla quotidianità e andare in giro per il mondo. Julia è sorpresa, non ne sapeva nulla, poi pensa che forse è la soluzione migliore per tutti e due. Tirso ne approfitta per fare un’offerta a Julia, in quanto ha intenzione di ampliare il suo locale e la casa della ragazza potrebbe essere un vantaggioso investimento. Cosa farà Julia accetterà la proposta di Tirso? È davvero intenzionata a vendere la casa di suo padre? E Sergio è cambiato come dice oppure continuerà a prendere le decisioni anche per conto di Julia senza ascoltare il suo parere?

Una Vita, anticipazioni puntata 18 giugno 2022/ Aurelio fa delle avance a Valeria...

Nella soap Un altro domani, Victor non riesce ad andare d’accordo con il padre e un banale incidente di caccia si trasforma nell’ennesimo espediente per accendere una lite tra padre e figlio. Patricia cerca di convincere il ragazzo a cambiare il suo modo di vivere la vita e assecondare solo per finzione le aspettative di Ventura. La donna gli consiglia di corteggiare Carmen. Quest’ultima partecipa a un turno di lavoro alla fabbrica e si accorge che gli operai vengono sfruttati con orari impossibili da sostenere umanamente. Cosa farà Carmen starà zitta oppure affronterà a muso duro di nuovo suo padre?

Beautiful, anticipazioni puntata 18 giugno 2022/ Liam vuole costituirsi ma...

Un altro domani, dove siamo rimasti: Francisco propone a Patrizia un matrimonio di convenienza per i figli

Nel precedente episodio della soap Un altro domani, Dayo vuole tagliare il braccio di Kiros, l’antibiotico è arrivato troppo tardi e l’infezione sta uccidendo il ragazzo, ma Carmen non demorde e andando contro il volere degli indigeni somministra il farmaco a Kiros. Dopo qualche ora il medicinale comincia a fare effetto, la febbre diminuisce e l’infezione alla mano inizia ad attenuarsi. La notizia della guarigione dell’indigeno si diffonde nella colonia. Angel compra un vassoio di dolci e con la scusa di ringraziare Ines per avergli consigliato l’acquisto di un libro interessante, il ragazzo la informa che le condizioni di salute di Kiros sono migliorate e la ringrazia per il suo gesto generoso. Carmen non si spiega come mai la nobildonna ha cambiato idea, Augustina le tiene nascosto che a farle pressione è stata lei. Le due donne si recano nella libreria per ringraziare di persona Ines, ma la donna chiede discrezione, le regole della colonia sono rigide e se si venisse a sapere cosa ha fatto passerebbe dei seri guai. Julia questa volta è decisa a cambiare vita. Dopo essersi chiarita con Sergio, accetta la sua proposta di matrimonio e in meno di ventiquattro ore, la coppia convola a nozze senza nemmeno avvertire le rispettive famiglie.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2022/ Cahide in arresto ma...

Nella soap Un altro domani, Elena è testimone di Julia, mentre Tirso oltre a fare il testimone accompagna la sposa all’altare. I giovani scelgono di sposarsi sotto a un bell’albero con intorno tanto verde. Fino all’ultimo Tirso ha sperato che Julia potesse ripensarci, ma il si tanto atteso finalmente arriva. Maria affronta Cleo e le confida che non vuole andare a studiare a Madrid. L’amica la sprona a vivere questa nuova avventura, ma non deve preoccuparsi se lei non farà parte di questo progetto, per amore della loro amicizia le sarà vicino a sostenerla sempre. Kiros sta bene e ringrazia Carmen per tutto quello che ha fatto per salvargli la vita. I due si scambiano sguardi d’intesa, c’è dell’attrazione reciproca che ancora riescono a contenere. Francisco è a conoscenza che la figlia ha trasgredito le leggi della colonia e ha salvato la vita a un indigeno. L’uomo confida a Patrizia che ha la soluzione a tutti i suoi problemi: vuole dare in sposa Carmen a Victor il figlio di Ventura, così risolverà i suoi dissesti finanziari e in più anche la figlia metterà a tacere il suo impeto. Patricia la trova una buona soluzione, ma teme che i ragazzi, per i loro caratteri ribelli, non accetteranno mai un matrimonio di convenienza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA