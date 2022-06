Un altro domani/ Anticipazioni puntata 8 giugno: Julia vuole conoscere le sue origini

Un altro domani, la trama delle prime puntate: i destini incrociati di Julia e Carmen

Un altro domani ha preso il via lunedì pomeriggio su Canale5 e, già da queste prime puntate, le trame della soap spagnola si stanno sviluppando tra sorprese e colpo di scena. Julia, dopo aver scoperto della casa vicino a Madrid di proprietà del padre biologico Carlos, decide di trasferirvisi per un po’ di tempo. Lì riceve la calda accoglienza della vicina Elena, ma anche un messaggio minatorio da parte di uno sconosciuto, che scaglia una pietra contro la finestra della casa frantumandola. Proprio in quel passaggio, Julia scopre il diario segreto di Carmen, sua nonna, che visse nella Guinea spagnola degli anni ’50.

Attraverso uno stacco temporale si arriva all’epoca di Carmen. La donna decide di raggiungere in Africa il padre, che lavora in una segheria e che non vede da quando era piccola. Durante il tragitto la donna conosce Kiros, giovane autista di colore che la accompagna sino alla tenuta del padre. Carmen inizia ad ambientarsi in questa nuova realtà e decide di partecipare ad un ricevimento. Tuttavia, dopo aver lasciato la festa e aver avuto una breve discussione con Kiros, scompare senza lasciare traccia.

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani dell’8 giugno vedono Carmen tornare a casa dopo essere scomparsa, provocando la rabbia del padre. I rapporti tra i due sin da subito iniziano a vacillare e la convivenza inizia a farsi difficile. Così, per cercare di appianare gli attriti, il padre decide di organizzarle una festa in suo onore, e i due fanno finalmente pace.

Sul fronte opposto, prosegue il desiderio di Julia di ricercare la verità sulle sue origini. Grazie alla vicina Elena, la ragazza viene a conoscenza di alcuni dettagli in più sul padre Carlos e sulla nonna Carmen, della quale vede per la prima volta il volto su un vecchio giornale. A questo punto Julia vuole vederci chiaro e, infastidita, cerca di convincere la madre Diana a raccontarle tutta la verità: dal suo concepimento al momento in cui il padre l’ha abbandonata. La donna le racconta cosa la lega a quell’uomo, ma la verità potrebbe essere un’altra.

