Un altro domani/ Anticipazioni settimanali 11-14 aprile: tregua tra Ventura e Victor

Un altro domani, anticipazioni settimanali dall’11 al 14 aprile: la fuga di Victor

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda nella settimana dall’11 al 14 aprile su Canale 5, dalle 16:40, sono tutte rivolte alla fuga di Victor e le sue conseguenze. Tutto è pronto affinché il giovane possa lasciare la Guinea e impedire l’arresto. Kiros gli ha fornito tutto il necessario: cartine, itinerari e documenti falsi. Carmen ha tutte le indicazioni. Si deve solo aspettare l’orario prescelto. Prima di ciò, Victor riesce a salutare sua madre Inés, notando dei segni sui suoi polsi, che indicano una violenza subita. Il giovane capisce che non può fuggire, quindi sceglie di uscire allo scoperto e affrontare Ventura: padre e figlio stringono un accordo. Victor manterrà il segreto di Ventura, a patto che quest’ultimo lo faccia uscire quanto prima. Carmen e Inés, però, non sono d’accordo sul patto tra padre e figlio.

L’arresto di Victor, come previsto, genera una serie di conseguenze. La Guinea è sconvolta e si temono ripercussioni. Francisco e Patricia, che hanno coperto il giovane, capiscono che la situazione potrebbe complicarsi soprattutto perché la Guardia Coloniale è determinata a scovare i veri cospiratori, e gli agenti sono disposti a ricorrere alla violenza, se necessario. Intanto, le indagini sulla morte di Alicia prendono una piega inattesa quando l’ispettore Ibanez, convinto di aver risolto il caso, annuncia l’identità dell’assassino. A quel punto, Angel e Inés compiono delle indagini in parallelo; il ragazzo cerca di scoprire cosa sia accaduto nella fatidica “notte dei libri”, mentre la donna s’impegna a interrogare una a una le domestiche di Patricia, al fine di capire se qualcuno è a conoscenza di qualche dettaglio in più.

Un altro domani, anticipazioni settimanali dall’11 al 14 aprile: Julia nella morsa di Sergio

Le altre anticipazioni settimanali di Un altro domani ci parlano anche della delicata situazione in cui si trova Julia. La sua attività è a rischio, dato che Sergio continua a fare pressioni affinché gli ceda la parte che gli spetta. La presenza del giovane Cuevas è fonte di guai e di tensione in azienda, dato che è malvisto per via delle sue mire aziendali, e nessuno riesce a trovare la giusta concentrazione per svolgere il proprio lavoro. Poi, Julia trova quella che potrebbe essere la sua via di salvezza: il titolare di un importante showroom vuole incontrarla, forse per stringere degli affari, ma Sergio è sempre in agguato e cercherà di sabotare ogni iniziativa dell’ex fidanzata. La sua vendetta è a dir poco implacabile.

Julia quindi si troverà davvero in una situazione di crisi: l’azione legale è fallimentare, e l’unica soluzione è ricorrere a una liquidazione ponderata. Il problema è che Sergio continua a imporre le sue condizioni: non accetterà una semplice liquidazione. Lui pretende di diventare il proprietario. Ribero, Cloe e Elena decidono di rendergli le cose più difficili possibile. Intanto, Erik sta passando dei guai dopo aver accidentalmente distrutto il giradischi di Mario. Un prezioso cimelio per l’uomo, che ora è intenzionato a farla pagare al giovane. Tirso e Olga cercano di mediare, e pensano a un accordo che però Erik, da spirito ribelle, deve rispettare.











