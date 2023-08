Un altro domani non va in onda oggi/ La soap spagnola è finita: come si è conclusa?

Un altro domani non va in onda oggi 21 agosto

Un altro domani non va in onda oggi: la soap spagnola non si prende nessuna pausa perché la sua programmazione è finita. Le vicende nel tempo di Carmen e Julia, rispettivamente nonna e nipote, si sono concluse con l’ultima puntata trasmessa su Canale 5 venerdì 18 agosto 2023. Dopo una lunga maratona televisiva, è calato il sipario sulle storie ambientate nel passato in Guinea e nel presente in Spagna. Al posto di Un altro domani, la rete Mediaset manderà in onda il film televisivo in prima tv Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio, a partire dalle 16:50 (occupando quindi tutta la fascia oraria originariamente dedicata alla soap spagnola).

La trama ruota intorno a Lena, una giovane donna lavora in un hotel di campagna svedese da soli due giorni quando il suo capo, Victoria, scompare nel nulla. Si scopre poi che l’hotel ha i conti in rosso. Per tappare i buchi nel palinsesto, Canale 5 trasmetterà un film tv ogni giorno, dopo la programmazione di tutte le soap della rete – Beautiful, Terra amara, La promessa e My home my destiny resteranno ancora in onda regolarmente, dato che le storie dei rispettivi personaggi non si sono concluse.

Un altro domani: come finisce la soap spagnola?

Un altro domani è finito venerdì 18 agosto 2023 con un’ultima puntata che ha chiuso in maniera definitiva tutte le storie dei suoi personaggi. Nel passato, Carmen spara accidentalmente a Victor, nel tentativo di fermare quest’ultimo dal suo folle gesto di uccidere Patricia. La ragazza è costretta alla fuga, aiutata anche da suo padre Francisco, ma sceglie di non partire con Kiros: è lui che la lascia andare perché si rende conto che non potrebbero mai avere un futuro insieme nel continente europeo. Una ragazza benestante bianca con un ragazzo povero di colore non potrebbero stare insieme come vorrebbero. Infine, Patricia viene arrestata per l’omicidio di Inés: per lei si aprono le porte del carcere.

Nel presente, Julia viene lasciata all’altare da Leo. Uno schema che la giovane conosce già, dato che lei stessa, anni prima, mollò l’ex fidanzato Sergio il gran giorno delle nozze. Delusa e sconfortata, Julia è fermamente convinta che non ci sarà mai nessuno in grado di amarla. Ed è lì che si sbaglia. In suo soccorso giunge la nonna Carmen che la invita a riflettere: il vero amore è più vicino di quanto lei creda, e risponde al nome di Tirso. L’albergatore si presenta a casa di Julia, dove entrambi finalmente si dichiarano.

L’ultima scena di Un altro domani

Nell’ultima scena di Un altro domani, passato e presente si incontrano in un momento un po’ fantasy. Julia è tornata a casa dopo essere stata lasciata da Leo, e mentre raccoglie i diari della nonna che era caduti a terra, le appare proprio Carmen. La giovane imprenditrice le chiede come abbia fatto a superare tanti ostacoli e ingiustizie, mentre l’altra le fa notare come lei non abbia potuto restare con il suo vero amore, al contrario di Julia che un’opportunità ce l’ha: ha sempre avuto accanto a sé l’uomo della sua vita e non se n’è mai resa conto perché ha paura di lasciarsi andare a qualcosa di veramente sincero.

Julia crede che Carmen si riferisca a Leo, ma l’arrivo a sorpresa di Tirso la spiazza. Lui le dichiara il suo amore e lei, incredula, lo ricambia. Un altro domani si conclude con il bacio tra Julia e Tirso.











