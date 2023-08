Un altro domani/ Anticipazioni ultima puntata 18 agosto 2023: Julia e Carmen, la storia si conclude

Un altro domani, anticipazioni ultima puntata 18 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 18 agosto, ci dicono che Victor è intenzionato ad uccidere Patricia, dopo aver scoperto che è stata lei ad assassinare sua madre senza pietà. Carmen deve impedire che il ragazzo commetta una follia, quindi cerca di mettersi in mezzo. Nel tentativo di bloccare, tra i due c’è una colluttazione fisica che finisce in tragedia. Carmen preme accidentalmente il grilletto e il proiettile uccide Victor. Patricia ne approfitta per sfruttare la situazione facendo ricadere sulla ragazza la responsabilità dell’accaduto, come se fosse stato deliberato. Carmen quindi è costretta a organizzare in fretta e in furia la fuga dalla Guinea, grazie anche all’aiuto di Francisco che scopre cos’è successo. Il piano è quello di aiutare la figlia per far sì che Ventura le faccia pagare delle amare conseguenze.

Sei sorelle/ Anticipazioni 18 agosto 2023: Cristóbal, una tragica notizia...

Patricia, però, non riuscirà a farla franca. Enoa racconta tutta la verità, e per la dark lady finalmente scatta l’arresto. Nella sua fuga, Carmen dovrà fare a meno di Kiros, che decide di non partire per darle una maggiore possibilità: difficilmente in Spagna verrebbe accettata una relazione tra una ragazza bianca e un ragazzo di colore.

Terra amara/ Anticipazioni replica 18 agosto 2023: Zuleyha, prima notte con Demir

Un altro domani, anticipazioni di oggi 18 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Tirso, incoraggiato da Mario, tenta per l’ultima volta a chiedere a Julia se è davvero sicura di volersi sposare con Leo. La ragazza afferma di essere innamorata di lui, e quindi vuole andare dritta al sodo. Il futuro sposo, però, sarà indeciso fino all’ultimo; giunti all’altare, Leo deciderà di non proseguire con i voti, dato che si è reso conto di non poterla rendere felice perché è ancora innamorato della sua ex fidanzata. Sola e sconsolata, Julia tornerà a casa ma proprio quella stessa sera riceve la visita di sua nonna Carmen…

Beautiful/ Anticipazioni replica puntata 18 agosto 2023: Brooke fiduciosa su Ridge

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, dopo diversi dubbi, Julia ha accettato la proposta di matrimonio di Leo, anche se Diana si oppone alla loro storia. Tirso ed Elena rompono. Dani è sempre più preoccupato per Manu ed è convinto che nasconda un segreto. Tirso capisce di essere innamorato di Julia, e vorrebbe dichiararsi prima che lei compia il grande passo all’altare. A Rio Muni, Patricia ha scoperto la relazione tra Carmen e Kiros, ed è pronta a spifferare tutto a Don Francisco. Non sa però che la ragazza ha un asso nella manica: l’omicidio di Inés. Ora sa è stata la sua matrigna a ucciderla. La notizia arriva anche a Victor che è intenzionato a vendicare la morte di sua madre. Carmen intercetta il suo folle piano e cerca di impedire che accada il peggio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA