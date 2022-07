Un altro domani, Sei Sorelle anticipazioni 12 luglio/ La fuga di Elisa…

Un altro domani, Sei sorelle anticipazioni prossime puntate del 12 luglio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un altro domani e Sei sorelle, che vedremo in onda nel pomeriggio del 12 luglio su Canale5, svelano nuovi colpi di scena per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Un altro domani, Julia non si arrende nella ricerca del proprietario del suo locale, e solo trovandolo potrà finalmente iniziare la sua attività. In Sei sorelle, invece, Elisa scompare improvvisamente, e c’è tensione tra le sorelle Silva: Diana accuserà Salvador di esserne il responsabile.

Un altro domani, anticipazioni 12 luglio: Julia disposta a tutto per il suo locale

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 12 luglio, svelano che Julia non si arrenderà nel trovare il proprietario del locale della sua futura bottega: solo così potrà ottenere così la licenza per aprirla. Non sarà affatto facile, ma la giovane è disposta a tutto. Carmen cade nello sconforto perché ad Agustina viene diagnosticata una polmonite in forma lieve, e dovrà curarsi con alcuni farmaci e soprattutto molto riposo. Intanto, Elena si trova in difficoltà economiche e chiede un lavoro a Tirso. Kiros è arrabbiato perché c’è qualcuno boicotta i suoi lavori e non sa come procedere.

Sei sorelle, anticipazioni 12 luglio: la fuga di Elisa, tensioni tra le Silva

Le anticipazioni di Sei sorelle del 12 luglio rivelano che Elisa è scomparsa, e tra le sorelle Silva ci sono attimi di tensioni. Diana accusa Salvador di esserne responsabile: teme che la sorella li abbia visti baciarsi. Intanto, Celia non vuole uscire da sola con Joaquin, ma sarà Petra a convincerla nel dargli un’altra occasione. Cresce la tensione tra Cristobal e Rodolfo: Donna Dolores corre ai ripari chiedendo a Blanca di evitare scandali e conflitti. Per questo motivo, la donna chiederà alla giovane Silva di prendere una dolorosa ma necessaria decisione…

