UN, DUE, TRE… FIORELLA!/ Pagelle dello show di Fiorella Mannoia: da Panariello a Elisa

È andato in onda in replica Un, due, tre… Fiorella!, il one woman show di Fiorella Mannoia che – oltre a lei – ha visto protagonisti i suoi numerosi ospiti. L’elenco completo degli invitati è così composto: Alberto Angela, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Clementino, Antonella Clerici, Carlo Conti, Elisa, Niccolò Fabi, Sabrina Ferilli, Ivano Fossati, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, Max Gazzè, Marco Giallini, Edoardo Leo, Ligabue, Mika, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Enrico Ruggeri e Alex Zanardi. La Mannoia ha presentato per primo Giorgio Panariello, o – per meglio dire – Giorgio Panariello ha presentato lei. Quest’ultimo, infatti, ha dismesso i panni di ‘conduttore’ per vestire quelli di ‘conducente’ della vettura che trasporta la cantante fino all’ingresso degli studi Rai. Simpatico; se non altro, ha saputo come scaldare bene i motori. Voto: 7.

Fiorella Mannoia a Un, due, tre… Fiorella!: il rap di Clementino

Sabrina Ferilli fa il suo ingresso in studio per ‘aiutare’ la sua amica Fiorella Mannoia, che non ha mai condotto un programma tutto suo prima d’ora. Un, due, tre… Fiorella! rappresenta di fatto la sua prima esperienza televisiva da affrontare ‘da sola’; per questo, mossa a compassione, Sabrina accorre in suo aiuto. Ma il loro incontro si tramuta ben presto in uno scontro a suon di stornelli romani. Questo simpatico siparietto ricorda i dissing dei rapper, sebbene lo stile e il genere musicale siano alquanto diversi. Voto: 7. A proposito di rap, Clementino ha il compito di fare da spalla alla Mannoia, essendo stato designato per questo ruolo dalla stessa cantante. Strano ma vero: nella loro diversità, i due hanno trovato un equilibrio. Meno gradevole il momento finale del loro duetto, anche se mette in luce un lato inedito di Fiorella che è simpatico osservare. Voto: 6.

Fiorella Mannoia a Un, due, tre… Fiorella!: Elisa e gli altri

È stato bello rivedere Fabrizio Frizzi a Un, due, tre… Fiorella!, in un contesto svagato che non lasciava prevedere ciò che sarebbe successo di lì a pochi mesi. Una nota di amarezza caratterizza anche l’intervento di Alex Zanardi, il pilota automobilistico che ha quasi perso la vita in un incidente all’inizio degli anni Duemila. Avrà pure perso le gambe, Alex, ma di certo la voglia di andare avanti – di camminare – mai gli mancherà. Voto: 8. Divertente Loredana Bertè che si improvvisa stilista, per quanto i suoi gusti possano non piacere; un po’ scontate le altre performance dei cantanti. Da segnalare forse solo il dialogo amichevole che Fiorella tiene con Elisa, uno dei suoi affetti più cari che proprio non poteva mancare, alla sua festa televisiva.



