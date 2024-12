Un Natale in bianco e nero, diretto da Dustin Rikert

Mercoledì 25 dicembre 2024, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:30, andrà in onda il film Un Natale in bianco e nero (titolo originale: Where Are You, Christmas?). Si tratta di una commedia romantica e fantastica del 2023 diretta dal regista e produttore statunitense Dustin Rikert, che aveva già realizzato un film a tema natalizio con Un Natale spettacolare (2022). La pellicola è un film per la TV prodotto negli USA da Synthetic Cinema International dalla famosissima società di produzione multimediale statunitense con sede centrale a Studio City in California chiamata Hallmark Media.

La protagonista è la californiana Lyndsy Fonseca, che ha raggiunto la fama nel nostro Paese grazie alla televisione, per i ruoli di Coleen Carlton in Febbre d’amore, Dylan Mayfair in Desperate Housewives e Alexandra Udinov in Nikita. Al suo fianco, Michael Rady, che ha esordito al cinema con 4 amiche e un paio di jeans, e l’attore teatrale Jim O’Heir. Il film, adatto a tutti e perfetto per le festività natalizie, vede la sceneggiatura di Michael Reisz e Timothy Kuryak.

La trama del film Un Natale in bianco e nero: come sarebbe il mondo senza lo spirito gioioso di questa festa?

In Un Natale in bianco e nero, la giovane e bella Addy (Lyndsy Fonseca) è una bravissima dirigente pubblicitaria che trascorre spesso le festività a creare strategie di marketing per la vendita. Suo fratello Connor la chiama per dirle che ha intenzione di chiedere in sposa la sua ragazza durante la vigilia di Natale.

Addy, pur controvoglia, parte per partecipare all’evento, ma quando arriva a Red Lake Falls l’auto si spegne andando completamente in panne. Si ritrova, quindi, a chiedere aiuto presso l’officina locale gestita da Hunter (Michael Rady), nipote dell’ormai defunto proprietario. Tra Addy e Hunter si crea subito una sorta d’inspiegabile alchimia.

A casa, invece, vi è tutt’altra aria. I rapporti tra Addy e il padre non appaiono certo idilliaci. Lui, infatti, non riesce a smettere di lanciarle frecciatine per essersi lasciata alle spalle la cittadina e non essere mai rientrata a casa. Le cose prendono una strana piega quando la ragazza, in un attimo di frustrazione ed esausta e stressata dalla famiglia e dal rimpianto di non poter trascorrere le vacanze alle Maldive, spera che il Natale non sia mai esistito. Il suo desiderio non solo viene esaudito, ma la giovane si risveglia in un mondo praticamente in bianco e nero.

Lei e Hunter, comunque, iniziano a frequentarsi e a innamorarsi l’una dell’altra. Insieme comprendono che la chiave di volta per far tornare le persone a colori sta proprio nel richiamare ai loro cuori la felicità, la gaiezza e dolcezza del periodo natalizio.

Addy, nell’aiutare gli altri a ricordare, potrebbe affrontare la sfida più grande: quella di rammentare di nuovo a sé stessa la bellezza ormai perduta dello spirito di Natale che la inebriava un tempo. Riuscirà nell’intento? E lei e Hunter manterranno alto il loro amore?