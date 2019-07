Un passo da cielo 4, Rai 1/ Trama replica ultima puntata 28 luglio: Emma e Francesco

Domenica 28 luglio, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 4. In realtà, questa sera, sarebbe dovuta andare in onda la quarta puntata della fiction interpretata da Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli e Rocio Munoz Morales, ma la guida tv della Rai annuncia che le repliche della serie ambientata nella splendida cornice di San Candido, terminano oggi. Una brutta notizia per i fans di Un passo dal cielo che, però, possono consolarsi sapendo che, a breve, andrà in onda la quinta stagione. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda questa sera? Francesco, insieme a Huber e Vincenzo, continua ad indagare sulla morte della sorella di Zoe e sulla comunita de maestro mentre Emma, a causa del riavvicinamento tra Neri e la moglie Livia, è sempre più lontana da lui. Tra Eva e Vincenzo, invece, il rapporto è giunto ad un bivio anche per la presenza di Cristina che si è innamorata del commissario. Tante, dunque, sono le questioni da risolvere e i colpi di scena sono pronti a sorprendere il pubblico.

UN PASSO DAL CIELO 4: EMMA E FRANCESCO DISTANTI, MA…

Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 4 dal titolo “Il volto del demone”, Tommaso viene ritrovato sul cadavere di Stephen: tutte le prove sono contro di lui, ma nessuno sembra credere alla sua colpevolezza. Polizia e forestale, guidati da Vincenzo e Francesco collaborano per scoprire la verità. Nel corso dell’indagine vengono fuori dettagli che gettano una nuova luce sull’omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe. Nel frattempo, Francesco deve fare i conti con i sempre più difficili rapporti con Emma. Tra i due la tensione cresce sempre più, soprattutto quando lei difende il maestro nel corso delle indagini, scatenando la gelosia di Francesco. Huber e Cristina, per cercare di tirare su il morale a Vincenzo, gli organizzano una festa di compleanno a sorpresa. La sorella di Huber non ha intenzione di invitare Eva che considera la causa dell’infelicità di Vincenzo e un ostacolo al proprio sogno d’amore ma le cose non vanno secondo i suoi piani.

