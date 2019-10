Un passo dal cielo 5, Rai 1/ Anticipazioni 24 ottobre: Emma con le spalle al muro

Giovedì 24 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette la settima puntata di Un passo dal cielo 5, la fiction campione d’ascolti interpretata tra gli altri da Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales. La trama ambientata sul Lago di Braies è sempre più intricata. In vista del gran finale che arriverà solo alla decima puntata sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Emma Giorgi, incinta di un figlio di Francesco Neri, nonostante sia consapevole di poter morire, ha deciso di portare avanti la gravidanza per dare all’uomo che ama un figlio, frutto del loro amore. Francesco, invece, vorrebbe che Emma interrompesse la gravidanza e si sottoponesse all’operazione che potrebbe salvarle la vita. Vincenzo, invece, è sempre più attratto da Valeria anche se continua ad ignorare ciò che prova pensando di dover pensare unicamente alla piccola Carmela dopo la fuga di Eva. Nel frattempo, Kroess è sempre più vicino ad Emma che, in questa puntata, sarà chiamata a prendere una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: KLAUS IN CARCERE

Nella settima puntata di Un passo dal cielo 5 dal titolo “Onora il padre”, Francesco vive un momento particolarmente difficile. Dopo aver scoperto che Leonardo, il bambino adottato dai Moser non è suo figlio come aveva immaginato, da una settimana non si fa a vedere a lavoro. Preoccupato per lui, Vincenzo decide di recarsi alla palafitta dove lo trova solo, immerso nei suoi pensieri mentre si occupa di sistemare alcuni oggetti. Mentre discute con Francesco riceve la telefontata dal commissariato per recarsi sul luogo di un delitto. Nappi, così, chiede a Neri di aiutarlo a risolvere il caso. Vincenzo e Francesco si ritrovano così ad indagare su Klaus che è il principale indiziato: l’ex fidanzat di Isabella è davvero un assassino. Francesco decide così di aiutare il giovane a dimostrare la propria innocenza cercando di metterlo in salvo anche da alcune pericolose idee del padre.

UN PASSO DAL CIELO 5: LA SCELTA DI EMMA

Emma e Francesco sono sempre più lontani nella settima puntata. La Giorgi non ha intenzione di tornare a vivere con l’uomo che ama fino a quando lui non accetterà la sua scelta di portare avanti la gravidanza nonostante la sua salute sia a rischio. Francesco, da parte sua, sembra ancora legato al passato al punto da trascurare Emma e il figlio che sta aspettando. Un evento traumatico, però, costringe Emma a prendere una decisione importante e scegliere tra i sentimenti che prova per Francesco per il quale sarebbe disposto a mettere a rischio la propria vita pur di dargli il figlio che cerca negli altri bambino e ciò che comincia a provare per Kroess che si sta avvicinando sempre di più sfruttando le sue fragilità. Vincenzo, nel frattempo, con la piccola Carmela può finalmente lasciare la foresteria e tornare a vivere nella propria casa, ma una serie di eventi cambiano i suoi piani.



