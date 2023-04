Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni e diretta 6 aprile: Carolina si dichiara

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento della seconda puntata 6 aprile in diretta:

La nuova nonché seconda puntata di Un passo dal cielo 7 vede, poi, il protagonista rivedere una travolgente dichiarazione d’amore da parte di Carolina, la donna dei sogni. Questo quando l’uomo ammette di non sentirsi l’uomo all’altezza di lei: “Io ce la metto tutta a sembrare l’uomo moderno -le fa sapere lui-, e invece sono un maschio medio, retrogrado, napoletano”. Ma Carolina é certo che lui sia l’uomo giusto. (Agg. Di Serena Granato)

Laura e il principale indiziato omicida

Prosegue la trama di Un passo.dal cielo 7, con una ipotesi a dir poco choc, formulatasi alle indagini rispetto alla ricostruzione della morte di Laura. La ventenne sarebbe stata colpita per poi essere ridotta in fin di vita fino alla morte.

La giovane sarebbe, poi, stata gettata nel crepaccio, dove il corpo senza vita della ventenne é stato rinvenuto. E si fa incessante il nome di Marziale, tra i principali indiziati candidati a titolo di responsabilità di omicidio colposo nel caso. (Agg di Serena Granato).

Roberta e Laura, omicidi intrecciati tra loro?

Nel mezzo delle indagini, su cui é incentrata la trama di Un passo dal cielo 7, vede gli investigatori intrecciare due presunti omicidi in una storia in giallo. La morte di Roberta e quella di Laura potrebbero rivelarsi entrambi i delitti compiuti per la mano di un medesimo omicida.

Nel frattempo, spunta la pista di una possibile verità legata alla morte di Laura, sulla base della testimonianza di un’amica: “Ogni tanto Laura spariva, ed era con uno per lavoro…”. Che la ventenne sia stata uccisa da un conoscente non si direbbe una ipotesi azzardata. (Agg. Di Serena Granato)

Laura Loturso é stata uccisa?

Un passo dal cielo 7, in onda in chiaro tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, vede al centro della trama il rinvenimento del corpo senza vita di una giovane ragazza. Secondo delle prime ricostruzioni del giallo irrisolto, la vittima é Laura Loturso. Una ragazza di soli vent’anni, che sarebbe venuta a mancare in seguito ad un accadimento dalle dinamiche misteriose e ignote. (Agg. Di Serena Granato)

Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata 6 aprile “Altezze diverse”

Un passo dal cielo 7 prosegue su Rai 1 con la seconda puntata, in onda giovedì 6 aprile. In questa settima stagione, Giusy Buscemi (interprete di Manuela Nappi) si prende tutta la scena e diventa protagonista assoluta dopo aver raccolto il testimone da Daniele Liotti, che ha lasciato il cast. Manuela è ora ispettrice e collabora insieme al fratello commissario, Vincenzo Nappi, nella bellissima località mozzafiato di San Vito di Cadore, in Veneto. Nella prima puntata l’abbiamo vista tornare in paese per indagare sulla morte sospetta di un’amica, Roberta. Tra vecchi e nuovi personaggi, l’intrepida ispettrice Nappi tira fuori tutto il suo istinto e la sua empatia per cercare di far luce sul misterioso delitto.

Intitolata “Altezze diverse”, nella puntata in onda stasera prosegue con le indagini sulla morte di Roberta. Manuela deve occuparsi del caso di una giovane motociclista, il cui corpo viene trovato in un crepaccio. L’ispettrice scopre che la morte della ragazza e il misterioso incidente della sua amica Roberta potrebbero essere collegati. E infatti le sue indagini la portano a sospettare di Paron, l’affascinante cowboy nonché ricco e potente allevatore locale che ha già un conto in sospeso con Nathan, l’uomo degli orsi. Per questo motivo Manuela sente che Nathan potrebbe diventare un suo potenziale alleato. E ben presto trova la sua inaspettata collaborazione…

Un passo dal cielo 7, anticipazioni puntata 6 aprile su Rai 1

La seconda puntata di Un passo dal cielo 7 prosegue seguendo anche le indagini di Manuela sulla morte dell’amica Roberta. Il marito, ormai vedovo, Gregorio riesce a coinvolgere l’ispettrice sul caso della moglie: l’uomo spera di scoprire la verità. La sua sete di giustizia è più forte che mai. Intanto, Carolina è tutta presa nel suo nuovo impiego, ma le sorprese non finiscono qui quando riceve la visita di un nuovo e affascinante socio di nome Hans. Vincenzo, invece, è nei guai e ne combina una bella grossa perché finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna! Come reagirà Carolina? E cosa avrà combinato il povero commissario Nappi?











