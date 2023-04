Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni e diretta 27 aprile 2023: Carolina tradisce?

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento della puntata in diretta della quinta puntata

La trama della nuova puntata di Un passo dal cielo 7 vede Carolina al confronto con il suo sedicente amante Ans. Quest’ultimo, al chiarimento con la promessa sposa di Vincenzo, ricorda a Carolina la notte di fuoco trascorsa insieme, chiedendosi quindi come faccia una donna fascinosa come l’amata a fare coppia con il protagonista “retrogrado e del Sud”. “Sono impegnata”, chiarisce Carolina, bloccando quindi sul nascere la relazione top secret. (Agg. Di Serena Granato)

Alberto Guareschi/ "Papà Giovannino? Pesava 46 kg tornato dai lager nazisti"

Vincenzo torna con l’ex?

La nuova nonché quinta puntata di Un passo dal cielo 7, la fiction targata Rai Uno, vede le trame incentrarsi sul ritorno dell’ex storica di Vincenzo, nella vita del protagonista. Dopo che Vincenzo si é dichiarato all’amata Carolina, dicendosi intenzionato a sposare la protagonista della fiction, ecco che a lui si palesa sempre più vicina e complice l’ex storica. Ma cosa succede tra i due protagonisti e promessi sposi? Che sia il preludio di un triangolo? Nel frattempo, Carolina avrebbe tradito l’amato Vincenzo. (Agg. Di Serena Granato)

Un passo dal cielo 7, anticipazioni prossima puntata 4 maggio/ Nappi in difficoltà

Un passo dal cielo 7, quinta puntata 27 aprile su Rai 1

Questa sera, giovedì 27 aprile, alle 21.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Un passo dal cielo 7”. Ottimi ascolti per la fiction ambientata sullo sfondo delle incantevoli Dolomiti che settimana scorsa si è aggiudicata la prima serata di giovedì 20 aprile, con 3 milioni 658 mila spettatori e uno share del 19,6%.

Situazione complicata per Vincenzo Nappi ora che Eva, madre della figlia Mela, è tornata San Vito di Cadore: “Sarà una convivenza molto burrascosa. In questa stagione Vincenzo soffrirà moltissimo il fatto che Carolina abbia un’ascesa professionale perché si sentirà abbandonato. In particolare, ci sarà una richiesta che verrà inevasa da Vincenzo e lei deciderà di buttarsi sul lavoro. In quel momento di lontananza con la sua compagna farà il suo ritorno Eva. Ne vedremo delle belle”, ha detto l’attore Enrico Ianniello a SuperGuida Tv.

LUCE DEI TUOI OCCHI 2/ Anticipazioni e diretta puntata 25 aprile: l'amante di Vicky

Giusy Buscemi di nuovo sul set dopo Un passo dal cielo 7

Giusy Buscemi, protagonista di “Un passo dal cielo 7″ nei panni di Manuela Nappi, è già tornata sul set. Nei giorni scorsi sono iniziare le riprese della nuova fiction “Vanina Guarrasi”. Nel cast anche Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui. La serie, diretta da Davide Marengo, è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Vanina Guarrasi, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania come vicequestore della Squadra Mobile. Vanina è in fuga da un passato doloroso: la morte per mano mafiosa del padre e la relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni “Radici e Rami”

La quinta puntata di “Un passo dal cielo 7”, in onda questa sera su Rai 1, si intitola “Radici e Rami”. Durante una rievocazione della Grande Guerra un giovane ragazzo viene colpito da una pallottola vera e Manuela e Vincenzo devono scoprire cos’è successo. Il caso li porta a scoperchiare una vicenda familiare intricata e dolorosa, mentre la collaborazione tra la polizia e Nathan si consolida. Nel frattempo, Huber viene buttato fuori casa dalla moglie per ragioni misteriose, mentre Carolina si trova a gestire contemporaneamente il ritorno della ex di Vincenzo, Eva, l’organizzazione di un matrimonio e un segreto che fatica a mantenere. Manuela proporrà a Gregorio di fingere di avere una relazione per poter riavere il figlio, allontanato dai servizi sociali. Mirko invece medita vendetta e chiede a Nathan spiegazioni su Paron e Adele.

Nuova settimana e nuovo appuntamento con le avventure di #UnPassoDalCielo7! 🏔️🍃

Eva è tornata e Carolina ha un segreto difficile da gestire… 🫢

Manuela ha trovato un legame speciale con Gregorio, mentre Nathan sta collaborando sempre di più con Vincenzo e Huber.

A giovedì! 🤗 pic.twitter.com/ZaSvy2NspB — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo7) April 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA