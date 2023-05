Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni e diretta puntata 8 maggio: la verità di Roberta

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento live della diretta in streaming della puntata dell’8 maggio

Proseguono le indagini in corso sul caso della morte di Roberta, nel mezzo delle trame di Un passo dal cielo 7. E la nuova pista sulla presunta dinamica relativa alla verità della morte di Roberta, vede Paron come il principale indiziato nel ruolo di responsabile del sospetto assassinio della donna. Manuela sospetta che Paron abbia ucciso Roberta, dopo che lei lo avrebbe esortato a riconoscere il loro presunto bambino, di cui Gregorio non sarebbe il padre naturale. Per la stessa pista Gregorio e Roberta sarebbero stati in crisi, prima della morte di quest’ultima, che avrebbe giocato il ruolo di amante segreta del primo Un’ipotesi che potrebbe essere avvalorata solo dal test del DNA del figlio della scomparsa. L’identità del misterioso padre naturale potrebbe rivelarsi la chiave di volta per la soluzione del nuovo caso.

Un passo dal cielo 8 ci sarà?/ Ascolti buoni, si lavora già alla prossima stagione

Roberta é stata assassinata?

Roberta era la amante di Parona , Gregorio e Roberta erano in crisi e Andrea potrebbe essere il figlio di Paron movente lei voleva a tutti i costi che Paron riconosca il figlio un giudice non obbligherebbe mai Gregorio a fare il test del.dna

La nuova ed ultima puntata di Un passo dal cielo 7, la fiction targata Rai Uno, vede Vincenzo avanzare le indagini in corso sul caso di cronaca rimasto irrisolto. Si tratta del giallo legato al mistero della morte di Roberta. Vincenzo sospetta che dietro la verità, relativa alla sospetta uccisione della donna, possa esserci una responsabile attribuibile a Paron, conoscente della defunta. Che Paron sia in qualche modo responsabile della morte, registratasi in circostanze misteriose? (Agg. Di Serena Granato)

Un passo dal cielo 7/ Diretta e anticipazioni 4 maggio: Carolina svela il tradimento

Un passo dal cielo 7, anticipazioni ultima puntata 8 maggio “L’ultima verità”

Tutti i nodi vengono al pettine nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 7. Stasera 8 maggio va in onda il capitolo conclusivo della settima stagione dell’amata fiction di Rai 1, che ha deciso di anticipare al lunedì, anziché al giovedì, portando la serie a terminare molto prima. In questa puntata dal titolo “L’ultima verità”, Manuela metterà Paron con le spalle al muro e la morte dell’amica Roberta avrà finalmente un senso. L’ispettrice sta cercando di far giustizia alla vittima da diverso tempo, ma finora non riusciva a raccogliere degli indizi concreti che potessero collegare il ricco cowboy alla scomparsa della sua amica. Ora sembra che la sorella di Nappi arriverà finalmente a un momento di svolta.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni prossima puntata 7 maggio 2023/ Il guardiano del lago

Nel particolare, nella puntata di stasera di Un passo dal cielo 7, tutti i segreti vengono a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni. La morte di Roberta sembra quindi trovare un colpevole: è lui che l’ha uccisa? Intanto Nathan e Adele si alleano con Manuela per salvare Mirko dal padre; Paron ha un’influenza molto negativa sul giovane, che rischia di andare allo sbando e compiere scelte sbagliate. La poliziotta è determinata a dare finalmente giustizia per Gregorio: la ricerca della verità su quanto accaduto all’amica sta per concludersi.

Un passo dal cielo 7, ultima puntata 8 maggio su Rai 1

Nell’ottava e ultima puntata di Un passo dal cielo 7, in onda l’8 maggio, il caso di Paron mette tutti in uno stato di allerta. Manuela e Nathan, ormai forti alleati, sanno di dover correre contro il tempo per assicurare Paron alla giustizia: non la passerà liscia. Oppure sì? La giovane ispettrice vuole assolutamente mettere una pietra sopra al suo passato.

Intanto suo fratello Vincenzo ha i suoi grattacapi personali a cui pensare. La sua vita sentimentale sta andando a rotoli, ed è arrivato per lui il momento di prendere una decisione finale sul suo rapporto con Carolina. Dopo i recenti sviluppi e il tradimento della compagna, il commissario Nappi non ne può davvero più: riuscirà finalmente a trovare un po’ di pace? E sarà questo a riportarlo tra le braccia di Eva?











© RIPRODUZIONE RISERVATA