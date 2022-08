Un posto al sole/ Anticipazioni 1 agosto: Raffaele prova di tutto per Ornella

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1 agosto: Raffaele riuscirà a riconquistare Ornella?

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 1° agosto svelano che Raffaele tenterà il tutto per tutto pur di riconquistare la fiducia di Ornella, e soprattutto salvare il loro matrimonio. Cogliendo l’occasione di una cena riparatoria, il portiere organizza tutto per far pace con lei, dopo i tanti problemi che ci sono stati, causati dai suoi segreti e della sue rivelazioni. Nonostante le buone intenzioni, qualcosa ci dice che non sarà così semplice rimediare ai suoi errori.

Intanto, mentre porta a passeggio il cane, Peppe Capasso incontra di nuovo Giulia e cerca un nuovo approccio con lei, cercando di essere gentile. Lei, però, reagisce ancora in maniera distaccata. Altrove, Micaela, contrariamente alle raccomandazioni della sorella, prosegue nel suo piano chiede a Niko di tornare a Maratea dal piccolo Jimmy, sfruttando quindi di nuovo il bambino per far breccia nel cuore di lui. Serena, però, comincia a insospettirsi e dichiara di voler andare in fondo a questa situazione.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: la soap festeggia le 6000 puntate!

Venerdì 29 luglio Un posto al sole ha festeggiato il traguardo delle 6000 puntate. Un record storico per la soap italiana, in onda da oltre vent’anni (dal 1996 per essere precisi), che ha voluto celebrare dando spazio a un personaggio particolare: si tratta della cagnolina Bricca, che si è divertita a tradurre in voce i suoi pensieri segreti grazie alla partecipazione vocale dell’attrice Nunzia Schiano.

Per l’occasione, il simpatico animale a quattro zampe ha intrattenuto il pubblico divertendosi a spettegolare su tutti gli abitanti di palazzo Palladini e facendo un bilancio delle storyline attualmente in onda. Nella medesima puntata di Un posto al sole, abbiamo assistito anche all’incontro/scontro tra Giulia e una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini, che risponde al nome di Peppe Capasso.

