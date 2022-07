Un posto al sole/ Anticipazioni 1° luglio: Chiara coinvolge Nunzio nella fuga

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1° luglio: Chiara vuole fuggire, Nunzio la seguirà?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole, in onda venerdì 1° luglio con due puntate, svelano che Chiara è decisa più che mai a fuggire e perciò coinvolgerà Nunzio nel suo piano. Lui sarà davvero in grado di assecondarla? Anche il piccolo Jimmy è nei guai. Convinto di poter trovare Cristina da solo, finisce per perdersi in un quartiere che non conosce. E infatti finisce per incontrare un gruppetto di bulli che non sembrano affatto rassicuranti…

Brave and Beautiful oggi non va in onda, perché?/ Al suo posto c'è...

Clara ha trovato in Alberto un perfetto alleato e i due si sono avvicinati molto negli ultimi tempi. Tra Speranza e Samuel, invece, è ancora guerra aperta e i litigi sono all’ordine del giorno dopo l’arrivo a sorpresa di Espedito. Arrivata allo stremo, Mariella si inventa un pretesto e interviene, decisa a farli riappacificare. Cosa avrà in mente?

Sei sorelle/ Anticipazioni 1 luglio: Salvador fa il doppio gioco

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Jimmy vuole andare da Cristina, ma…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Jimmy si è preso una bella cotta per Cristina e vorrebbe raggiungerla: si metterà nei guai? Il rischio è dietro l’angolo. Intanto, Susanna, dopo vari tentennamenti, ha deciso di non avere più segreti con Niko e gli rivela del breve innamoramento di Nicotera. Il fidanzato, però, non è molto contento al pensiero della giovane fianco a fianco col suo “rivale”.

Michele non gradisce la relazione di sua figlia Rossella con Riccardo e non ha problemi a nasconderlo. Il ragazzo se ne accorge ma Rossella cerca di minimizzare l’atteggiamento del padre. Bianca si scopre innamorata di Antonello e fa di tutto per attirare la sua attenzione. Alberto e Clara si sono molto avvicinati passando del tempo insieme; lui si è mostrato più volte premuroso nei suoi confronti, ma il ragazzo non sa che lei ha ricevuto una lettera del padre per mano di Niko che la sta facendo molto preoccupare, e non sa ancora se leggerla o meno…

Un altro domani/ Anticipazioni 1 luglio: Carmen si incolpa per malore del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA