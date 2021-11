Un posto al sole/ Anticipazioni 1° novembre: Michele vuole riconquistare Silvia ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1° novembre

La prima puntata della nuova settimana di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 1° novembre, avrà ancora come protagonista i problemi di cuore: Michele infatti ha deciso di riconquistare Silvia mettendo da parte definitivamente l’atteggiamento freddo degli ultimi mesi. Riuscirà nel suo intento? Per la Graziani sta dunque per arrivare il momento di prendere una decisione ormai a lungo posticipata, spinta dalle pressioni dei due contendenti Michele e Giancarlo. Nel frattempo Rossella e Riccardo sono sempre più vicini ma Mattia è perennemente nei paraggi e la presenza di Riccardo aumenta la sua frustrazione; il giovane manifesta infatti sempre più frequentemente atteggiamenti aggressivi e rabbiosi verso le donne. Assisteremo al ritorno a Palazzo Palladini di Serena e della piccola Elisabetta che verranno accolte con felicità quasi da tutti… Speranza, incoraggiata da Guido, Mariella e Vittorio, prenderà la decisione di confrontarsi col padre prima di confermare l’idea di abbandonare gli studi di Veterinaria. Nel frattempo Vittorio e Speranza riusciranno a capire se tra di loro c’è qualcosa?

Roberto dovrà presenziare ad una manifestazione presso un salone nautico ed è convinto che Marina sarà al suo fianco, lei però non ha ancora preso una decisione in quanto, apparentemente riappacificata con Fabrizio, teme che il nuovo evento possa scontrarsi nuovamente sulla loro relazione. Sempre durante questa puntata si terrà la festa di battesimo del piccolo Federico durante la quale Clara dovrà gestire la contemporanea presenza di Alberto e Fabrizio. Riuscirà ad affrontare la situazione o si creeranno spiacevoli inconvenienti?

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Prosegue l’appuntamento serale con Un posto al sole, in prima visione assoluta, dal lunedi’ al venerdi’ su Rai 3. Nella puntata del 29 ottobre si sono frantumati definitivamente i capi d’imputazione attribuiti a Renato. Il Poggi può finalmente tirare un sospiro di sollievo in quanto libero da ogni sospetto a suo carico, ma purtroppo Mattia, il rider che ha brutalmente aggredito Susanna compromettendo gravemente le sue condizioni di salute, è ancora a piede libero. Il giovane è molto pericoloso e potrebbe mettere in serio pericolo la vita di qualcun’altro; ricordiamo infatti che Susanna sarebbe morta se non ci fosse stato il tempestivo intervento di Nico. Mattia sembrerebbe aver perso ogni controllo e si teme che Rossella possa essere la sua successiva vittima.

Alberto Palladini è sempre più convinto di poter riconquistare Clara. Risolte ormai le incomprensioni riguardanti il battesimo di Federico, il Palladini riacquista fiducia sul fatto che la Curcio possa tornare con lui. Durante la cerimonia in chiesa l’odore di famiglia risulta palpabile e Alberto è convinto che questo non possa lasciare indifferente Clara, la quale secondo lui, rifletterà sul fatto che il piccolo Federico abbia bisogno della famiglia al completo, del papà e della mamma, eliminando la figura di Patrizio. Alberto infatti, forte di questa convinzione, ha ricominciato a provocare con ogni mezzo il cuoco Patrizio. Bisognerà vedere se lo chef cadrà nei suoi tranelli o riuscirà a gestire la situazione mantenendo la calma.

Veniamo ora a Guido e Mariella, in pena per la nipote Speranza; Guido ha infatti scoperto che la nipote è rientrata a Napoli con l’intento di abbandonare gli studi presso la facoltà di Veterinaria. Mariella e suo marito adottano qualsiasi mezzo affinchè la nipote possa ritornare sui suoi passi e rinunciare all’idea scellerata di interrompere gli studi.



