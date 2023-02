Un posto al sole/ Anticipazioni 10 febbraio: guerra tra clan, colpa di Valsano?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 10 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 10 febbraio, rivelano che le tensioni e le discussioni tra Rossella e Riccardo proseguono, specialmente perché quest’ultimo continua ad essere geloso del rapporto che c’è tra la sua fidanzata e il suo ex Nunzio. Rossella gli è stata vicino nel corso della vicenda con Alice. Ora Riccardo potrebbe perdere il controllo e non solo dal punto di vista personale. Anche sul lavoro, il dottore sarà costretto ad affrontare un’emergenza medica e ciò lo porterà verso un aspro scontro con Ornella, quest’ultima in difficoltà sia nel privato che professionalmente.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la tragedia è dietro l’angolo quando Angela, Giulia e Clara rimangono coinvolte in una sparatoria che avviene proprio nel cuore di Napoli. Per le tre si teme il peggio, così come per Damiano, che ora si trova nella squadra dei Falchi. Si teme una nuova guerra tra clan che potrebbe degenerare per le strade della città: che il tutto sia collegato a Lello Valsano, il cui processo è nelle fasi iniziali? Quel che è certo è che l’evento rischia di creare un’escalation di violenza e andare a condizionare le vite dei nostri protagonisti. La polizia non escluderà nessuna pista.

Intanto, Franco rimane sconvolto quando sua sorella Anna gli annuncia una notizia che lo metterà di fronte a un bivio; l’uomo si troverà così a fare una scelta non facile per il suo futuro, e chissà, quello di qualcun altro. Di cosa potrebbe trattarsi?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Damiano è stato riassegnato al gruppo dei Falchi e al suo primo giorno si troverà coinvolto in una sparatoria nel centro di Napoli, dove a venire coinvolte saranno Angela, Giulia e Clara: la tragedia è dietro l’angolo. Viola, intanto, insieme a suo figlio, conosce il suo nuovo agente di scorta, nonché sostituto di Damiano. Nel frattempo, Marina e Roberto riaccolgono Silvana in casa loro come domestica, dopo che quest’ultima era stata ingiustamente accusata di essere una ladra e Lia aveva preso il suo posto. Archiviata la storia della Longhi, che si è scoperto essere nient’altro che una truffatrice, i Ferri possono tornare a fidarsi della cara Silvana. Tuttavia la ritrovata armonia familiare rischia di essere compressa dall’arrivo (o di un ritorno?) di un altro personaggio che rischia di mettere in serio pericolo le loro dinamiche.

