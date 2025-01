I tantissimi fan di Un posto al sole sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e conquista sempre risultati ottimi in termini di ascolti. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione, colpi di scena e novità non mancano mai.

Domani, venerdì 10 gennaio 2025, andrà in onda su Rai 3 l’ultimpo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Cosa succederà prima della consueta pausa del fine settimana? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Jimmy non riuscirà più a tollerare l’invadente presenza del nonno. Renato continuerà a dare consigli sentimentali al nipote, lui però sarà stanco e scoppierà tra loro un duro scontro.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Enrica ha confessato a Rossella che Fusco ha avuto atteggiamenti inappropriati anche nei suoi confronti, un comportamento che l’ha molto turbata. La Graziani era riuscita a convincere la sua collega a denunciare insieme a lei il primario, all’ultimo minuto però si è tirata indietro.

Stando alle anticipaizoni di Un posto al sole Rossella sarà molto delusa dal comportamento di Enrica che non l’ha supportata nel momento in cui ha accusato il primario. Nella puntata di venerdì 10 gennaio 2025 la figlia di Michele e Silvia si ritroverà ad affrontare da sola le conseguenze della sua testimonianza contro Fusco. Nel frattempo, Mariella deciderà di chiamare Mimmo dopo che Sasà la spingerà a voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio con Guido. L’uomo la inviterà subito ad uscire, lei accetterà?

