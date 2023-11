Un posto al sole/ Anticipazioni 10 novembre 2023: Marina pronta a uccidere Lara!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 10 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 10 novembre, ci dicono che Lara è ancora dietro le sbarre, ma è convinta di poter uscire presto dal carcere. La Martinelli giura che la sua vendetta non è ancora finita, ma non ha fatto i conti con Marina. Quest’ultima, infatti, sta seriamente pensando di eliminare la sua diabolica rivale dalla sua vita in modo definitivo. In che modo? La Giordano non si fermerà di fronte a niente, ed è seriamente pronta ad ucciderla per togliersela di mezzo. Lara non può dormire sonni tranquilli, perché è molto probabile che un sicario possa entrare in maniera silenziosa nella cella della donna per ucciderla…

Marina arriverà davvero a questo punto? Una cosa è certa: la sua rivale ha superato il limite, e non ne può più di vederla intromettersi nella sua vita e in quella di Roberto, che ha quasi rischiato di rovinare. L’omicidio potrebbe essere l’unica soluzione…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 novembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Eugenio ha scoperto tutta la verità. Viola, la donna che amava e che credeva di ricambiare, ha una relazione con Damiano, il suo braccio destro di cui si fidava più di tutti. Per Nicotera è stato un duro colpo da digerire, aggravato dal confronto difficilissimo che ha avuto con sua moglie, la quale ne è uscita in lacrime. La Bruni cercherà quindi il supporto e la vicinanza del bel poliziotto, ma riceverà una bella doccia fredda. Renda, infatti, potrebbe non essere d’accordo su questa sua decisione, proprio in relazione al loro amore che ha messo a rischio la vita delle persone più care. Damiano deciderà di chiudere con Viola ancor prima di iniziare una possibile storia?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, i piani di Viola e Damiano di parlare ai propri cari del loro amore incontrano un ostacolo a causa di un improvviso attentato. In questa circostanza, Eugenio intuisce che i due sono amanti e che gli stanno mentendo da tempo. Il confronto tra marito e moglie sarà devastante per entrambi. Niko ha scoperto che Manuela sta frequentando un altro uomo e capisce di provare ancora qualcosa per lei. Marina vuole liberarsi di Lara una volta per tutte, soprattutto dopo che Roberto ha scoperto come la donna ha indotto la malattia del piccolo Tommaso.

Mariella ha capito di dover cambiare atteggiamento quindi organizza una cena insieme a tutti i suoi nipoti. Rossella è alle prese con la scelta dell’abito da sposa, e Nunzio, ancora col cuore infranto, cerca di non pensare troppo all’imminente cerimonia.











