Un posto al sole/ Anticipazioni 10 novembre: Fabrizio supera il limite!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 10 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 10 novembre, rivelano che tra Micaela e Manuela le cose non vanno affatto bene. Dopo il litigio che le ha viste coinvolte a causa di Niko, le due sorelle sono ormai ai ferri corti. Come previsto, tutto ciò ha finito per ricadere sul piccolo Jimmy, il quale ora si trova in evidente difficoltà quando riceve una proposta e non sa come reagire.

Intanto, Viola ha decido di dare una mano a Damiano con i suoi problemi familiari, e ha fatto la conoscenza di Rosa e del figlio Manuel. Tuttavia, la giovane supplente è rimasta piuttosto turbata dalla donna e dal suo comportamento. In questa puntata, il figlio di Viola, Antonio Nicotera, farà la conoscenza di Manuel, ma le anticipazioni ci dicono che i due bimbi non si prenderanno subito in simpatia. Inoltre, Viola è sempre più in ansia per il comportamento di Rosa: la donna si comporta in modo strano..

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la vicenda del sequestro di Marina prosegue, e la donna è ormai in balia della follia di Fabrizio Rosato. Quest’ultimo sta per superare il limite, o potrebbe già averlo fatto, dato che la sua pazzia è cieca e continua a torturare la povera Giordano con ogni mezzo possibile. Qualcosa ci dice che Roberto deve sbrigarsi ad agire per fermare Fabrizio, altrimenti Marina correrà un rischio davvero grosso e si comincerà a temere seriamente per la sua vita…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto sa che la sua amata Marina è stata sequestrata da Fabrizio, e non si fa scrupoli per cercare di trovare un modo per salvarla. L’uomo, infatti, si è messo in testa che vuole agire da solo: spetterà solo a lui avventurarsi alla ricerca del posto in cui Fabrizio ha nascosto Marina. Qualcuno, però, cercherà di dissuaderlo o quantomeno di farsi aiutare. Parliamo dei suoi familiari, Franco e soprattutto il figlio di Ferri, Filippo, che vorrebbero aiutarlo in questa ricerca disperata.

Le cose tra Rossella e Riccardo raggiungono il culmine. I due innamorati hanno nuovamente litigato per colpa della gelosia di lui, il quale non riesce più a sopportare la presenza dell’ex della dottoressa nella sua vita. Nunzio, dal canto suo, ha solo cercato Rossella per un conforto dopo la partenza di Chiara. E tra la coppia cade il gelo…

