Un posto al sole/ Anticipazioni 10 ottobre: Viola e Gabriele, un’amicizia rischiosa?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 ottobre: Viola e Gabriele, c’è sintonia, ma…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 10 ottobre, rivelano che Viola non ha mai stretto grossi rapporti con le sue colleghe a scuola, eppure negli ultimi tempi ha scoperto un certo feeling con il professor Gabriele Nespolino. Il simpatico professore di religione sembra sia l’unico in grado di farla sorridere e riportarle un po’ di serenità in questo burrascoso periodo della sua vita, traumatizzata ancora dalla morte di Susanna. Viola non riesce a superare lo shock di quell’evento drammatico, e neanche la sua famiglia sembra aiutarla.

Eppure Gabriele si è dimostrato un ottimo amico e confidente per lei. Tuttavia sorge una domanda spontanea: fino a che punto andrà questa amicizia tra loro? Il prof di religione metterà in crisi il suo matrimonio con Eugenio, già logorato dopo la morte di Susanna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che mentre Viola troverà in Gabriele una spalla amica con cui sfogarsi, Eugenio ha paura per la moglie e teme possa accaderle qualcosa di brutto. Così ne parla con Ornella e cerca di farle capire come si sente. Il Nicotera è in ansia, e quindi alla suocera un intervento per far sì che Viola si convinca ad accettare la scorta che lui le ha proposto. Il problema è se Viola accetterà di buon grado di scendere a un compromesso tale, dato che la giovane aveva fatto capire di non volere l’aiuto di nessuno…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Lia, possibile indiziata per l’avvelenamento di Roberto e Marina?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il personaggio di Lia Longhi avanza nelle trame della soap e suscita qualche dubbio tra i residenti di Palazzo Palladini. La domestica dei Ferri ha mostrato un atteggiamento molto ambiguo. Fin troppo disponibile verso le autorità per aiutare a trovare il colpevole dell’avvelenamento di Roberto e Marina, tanto da far sorgere diverse perplessità: è forse una possibile indiziata per tale crimine? Intanto, apre ci sarà una svolta inaspettata nella storia. Infatti, Diego Giordano sembrerà interessato a lei…

Nel frattempo, i lavori a casa di Alberto Palladini possono iniziare, e Mastro Peppe si mette all’opera. Ma ci saranno ben presto delle difficoltà. Dopo l’ostacolo rappresentato da Renato Poggi, che si è opposto al suo progetto, sembra proprio che Alberto potrebbe non riuscire a portare a compimento la sua idea. C’è qualcun altro che trama contro di lui?











