Un posto al sole/ Anticipazioni 7 ottobre: chi è Lia? Mistero sulla domestica

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 ottobre: Lia al centro della trama, mistero intorno a lei

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 ottobre, rivelano che il personaggio di Lia Longhi avrà sempre uno spazio a maggiore all’interno della soap. La nuova arrivata a Palazzo Palladini si è subito imposta come nuova domestica dei Ferri. Tuttavia, dopo l’avvelenamento di Roberto e Marina, con quest’ultima che si è ripresa, Lia ha mostrato un atteggiamento molto ambiguo. Fin troppo disponibile verso le autorità per aiutare a trovare il colpevole di tale crimine.

Inoltre, prima dell’attentato, Lia si era comportata in modo alquanto strano, come certi sguardi verso i due malcapitati. Sarà forse stata lei la colpevole? Ma per quale motivo avrebbe cercato di far fuori Roberto e Marina? Intanto, apre ci sarà una svolta inaspettata nella storia. Infatti, Diego Giordano sembrerà interessato a lei…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre Guido era stato paragonato a Samuele per il suo modo di porsi remissivo. Ora sembra che il giovane cercherà di smentire questa tesi volendo dimostrare a Mariella di saper essere combattivo quando vuole. Ne vale del suo orgoglio, dopo tutto.

Nel frattempo, i lavori a casa di Alberto Palladini possono iniziare, e Mastro Peppe si mette all’opera. Ma ci saranno ben presto delle difficoltà. Dopo l’ostacolo rappresentato da Renato Poggi, che si è opposto al suo progetto, sembra proprio che Alberto potrebbe non riuscire a portare a compimento la sua idea. C’è qualcun altro che trama contro di lui?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Jimmy chiede aiuto per Niko

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko è caduto nella depressione più totale. Dopo aver concesso a Jimmy di fare una gita fuori porta con Micaela, il giovane si è chiuso ancora di più in se stesso, vittima di una situazione legale e familiare per lui insostenibile. La custodia per il figlio lo sta logorando, e a questo si aggiunge anche il doloroso ricordo di Susanna, la quale era stata una sorta di madre per il piccolo Jimmy. Così Niko si chiude in casa e riprende a bere. Quando suo figlio rientra in casa, lo trova in condizioni pietose. A quel punto Jimmy cerca aiuto e lo troverà in una persona inattesa.

Speranza è delusa da Samuel e dal suo comportamento. In un momento di sconforto ne parlerà con Mariella, spiegandole come l’atteggiamento troppo debole e remissivo del ragazzo abbia cominciato a stancarla. E quando il giovane verrà messo a paragone con Guido, le due non sospettano minimamente che Samuel sta ascoltando tutta la loro conversazione.











