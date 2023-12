Un posto al sole/ Anticipazioni 11 dicembre 2023: Marina e Roberto, doppia preoccupazione

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda l’11 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 7 dicembre, ci dicono che Lara ha perso la memoria. La donna sembra non ricordare nulla della sua aggressione. La situazione preoccupa notevolmente Marina e Roberto, che temono che i ricordi potrebbero riaffiorarle da un momento all’altro. Allora le cose potrebbero farsi molto complicate. Se la Martinelli tornerà con la mente a quel momento in cui Gabriella l’ha aggredita, Marina potrebbe essere scoperta; a quel punto diventerà molto facile risalire agli autori di quel piano subdolo: lei e Roberto. I due coniugi non sono solo in ansia per la situazione di Lara.

Infatti Ida è sempre più vicina a Diego, e la loro complicità aumenta di giorno in giorno. La donna polacca potrebbe essere tentata di rivelargli la verità su ciò che la lega al piccolo Tommaso. Questo andrebbe a complicare ulteriormente tutto il piano di Marina e Roberto, che ora dovranno guardarsi le spalle anche da lei.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Ornella ha preso una decisione: andrà in pensione. E non ha intenzione di cambiare idea. Neanche l’eroico salvataggio di Don Raimondo, operato con grande professionalità, le ha fatto cambiare idea. Ornella è modesta, e dice che ha fatto solo il suo dovere. Raffaele tenta di dissuaderla dalla decisione che ha preso, ma lei è irremovibile! Anche Viola tenta di convincere sua madre, ma non c’è più niente da fare!

Intanto il matrimonio di Rossella sembra stia subendo alcuni intoppi. Le spese sono troppe, e la ragazza ha deciso di tagliare parte del budget poiché non dispone del denaro sufficiente per fare una grande cerimonia come desiderava. La situazione non fa che creare tensioni tra Silvia e Michele. A questo si aggiunge la notizia del pensionamento anticipato di Ornella, che Rossella non prende benissimo: la donna è sempre stata la sua mentore. Come farà adesso senza di lei?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola crede erroneamente che Eugenio abbia allontanato Damiano dal lavoro perché voleva vendicarsi di loro. Ida e Diego sono sempre più vicini. Marina e Roberto temono che questa complicità possa spingerli a portar via Tommaso dalla loro casa. Clara ha accettato la proposta di Eduardo di fuggire insieme al piccolo Federico, ma ciò ha scatenato l’ira di Alberto, che ha annunciato guerra alla sua ex. E lei comincia a pentirsi della sua decisione. Samuel deve prendere una decisione: essere sincero con Speranza e smetterla di illuderla.

