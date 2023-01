Un posto al sole/ Anticipazioni 11 gennaio: Elena farà ragionare Alice?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda l’11 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 11 gennaio, rivelano che le cose si mettono male per Nunzio dato che le accuse che le ha lanciato Alice sono molto gravi. La ragazza, però, pare abbia gonfiato un po’ il suo racconto, come appare chiaro alla madre Elena, solo per vendicarsi del giovane che non ha ceduto alle sue insistenti avances. E infatti ora Nunzio spera che la donna possa convincere sua figlia a ragionare e a tornare sui suoi passi, anche se la situazione sta peggiorando. Il giovane Cammarota è molto sconfortato e non sa come reagire, ma le anticipazioni ci indicano che riuscirà a superare questo momento difficile grazie al sostegno di Franco che gli starà vicino. Inoltre il ragazzo confida in Elena nella speranza che possa davvero convincere Alice a ripensare alla sua denuncia…

Un altro domani/ Anticipazioni 11 gennaio: Alicia minaccia Inés, stavolta ha le prove

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Michele, da sempre giornalista di spessore e “sul pezzo”, si occuperà di parlare nel suo programma di un argomento di stretta attualità per catturare l’attenzione dei suoi ascoltatori. Nel frattempo, Speranza inizia a tremare poiché le iniziative seduttive di Micaela Cirillo cominciano a funzionare con il povero Samuel, sempre più nella morsa della terribile sorella di Manuela. La zia Mariella aiuterà la nipote a contrastarla per riprendersi il fidanzato?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 gennaio: Adelaide lavorerà al Paradiso

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice accusa Nunzio di averle usato violenza, ma il giovane, pur ammettendo di aver esagerato, nega ogni altra cosa che gli viene rivolta. Il Cammarota ha reagito forse con troppa energia nei confronti della Pergolesi, che ha insistito fino all’ultimo per farlo capitolare, nonostante lui sia impegnato con Chiara. Ora la situazione comincia a scaldarsi perché le accuse sono gravissime, e Nunzio rischia grosso… Intanto, Elena viene richiamata da Marina proprio per via della vicenda che riguarda la nipote Alice. Nel frattempo, Viola, avendo capito di provare dei sentimenti per Damiano, ha deciso di tenersi a distanza. Non può lasciarsi andare perché troppo coinvolta nella sua situazione familiare con Rosa e Manuel.

Terra amara/ Anticipazioni 11 gennaio: Hunkar chiude Zuleyha in istituto psichiatrico

Problemi anche per la piccola Bianca. A causa di Antonello e delle recenti vicende che sorte per via della web challenge, la ragazzina si sente sempre più isolata dai suoi compagni di classe e rischia di cadere nello sconforto più totale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA